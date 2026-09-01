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CISA üyesi Çinli üreticilerin günlük ham çelik üretimi 2026 yılı Ağustos ortasında %0,4 düştü, stoklar arttı

Salı, 01 Eylül 2026 09:06:18 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), bu yıl Ağustos ayının ortasında (11-20 Ağustos) CISA üyesi büyük ve orta ölçekli çelik üreticilerinin ortalama toplam günlük ham çelik üretiminin Ağustos başına (1-10 Ağustos) kıyasla %0,4 düşüşle 1,96 milyon mt seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

Ağustos ayının başında Çin'in büyük ve orta ölçekli çelik şirketlerinin ortalama toplam günlük ham çelik üretimi Temmuz sonuna (21-31 Temmuz) kıyasla %5,8 artışla 1,973 milyon mt seviyesinde kaydedilmişti.

Söz konusu dönemde Çin'in büyük ve orta ölçekli çelik şirketlerinin stokları da arttı. 20 Ağustos itibarıyla şirketlerin nihai mamul stokları 10 Ağustos'a kıyasla %6,7 artışla 18,33 milyon mt seviyesine yükseldi.

Ağustos ortasında ortalama toplam günlük ham çelik üretimi hafif gerilerken, büyük ve orta ölçekli çelik şirketlerinin stoklarındaki keskin artış geleneksel olarak cansız sezonda nihai kullanıcı talebinin zayıf seyrettiğine işaret etti.

Bununla birlikte Eylül ayının çelik sektörü için geleneksel olarak canlı sezon olması nedeniyle piyasa oyuncuları talebin iyileşmesini ve bunun çelik piyasasını olumlu etkilemesini bekliyor.

Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.

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