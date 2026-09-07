Çin'de CISA üyesi üreticilerin günlük ham çelik üretimi 2026 Ağustos sonunda %4 düştü, stoklar geriledi

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), bu yıl Ağustos ayının sonunda (21-31 Ağustos) CISA üyesi büyük ve orta ölçekli çelik üreticilerinin ortalama günlük toplam ham çelik üretiminin Ağustos ortasına (11-20 Ağustos) kıyasla %4,0 düşüşle 1,885 milyon mt seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

Ağustos ortasında CISA üyesi büyük ve orta ölçekli çelik üreticilerinin ortalama günlük toplam ham çelik üretimi Ağustos başına (1-10 Ağustos) kıyasla %5,8 artışla 1,973 milyon mt seviyesinde gerçekleşmişti.

Söz konusu dönemde büyük ve orta ölçekli çelik üreticilerinin stokları da geriledi. 31 Ağustos itibarıyla üreticilerin mamul çelik stokları 20 Ağustos'a kıyasla %11,4 düşüşle 16,25 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Ağustos sonunda ortalama günlük toplam ham çelik üretiminde kaydedilen %4 düşüş, arz tarafında üretimi kısıtlama yönündeki eğilimin ve uygulamaların belirginleştiğine işaret ediyor. Bu durumun özellikle geleneksel olarak talebin yoğun olduğu Eylül ayında piyasa görünümünü desteklemesi bekleniyor.