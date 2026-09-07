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Çin'de CISA üyesi üreticilerin günlük ham çelik üretimi 2026 Ağustos sonunda %4 düştü, stoklar geriledi

Pazartesi, 07 Eylül 2026 12:07:35 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), bu yıl Ağustos ayının sonunda (21-31 Ağustos) CISA üyesi büyük ve orta ölçekli çelik üreticilerinin ortalama günlük toplam ham çelik üretiminin Ağustos ortasına (11-20 Ağustos) kıyasla %4,0 düşüşle 1,885 milyon mt seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

Ağustos ortasında CISA üyesi büyük ve orta ölçekli çelik üreticilerinin ortalama günlük toplam ham çelik üretimi Ağustos başına (1-10 Ağustos) kıyasla %5,8 artışla 1,973 milyon mt seviyesinde gerçekleşmişti.

Söz konusu dönemde büyük ve orta ölçekli çelik üreticilerinin stokları da geriledi. 31 Ağustos itibarıyla üreticilerin mamul çelik stokları 20 Ağustos'a kıyasla %11,4 düşüşle 16,25 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Ağustos sonunda ortalama günlük toplam ham çelik üretiminde kaydedilen %4 düşüş, arz tarafında üretimi kısıtlama yönündeki eğilimin ve uygulamaların belirginleştiğine işaret ediyor. Bu durumun özellikle geleneksel olarak talebin yoğun olduğu Eylül ayında piyasa görünümünü desteklemesi bekleniyor.

Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.

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