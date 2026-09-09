Zaporizhstal'in üretimi 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde sertçe azaldı

Ukraynalı çelik üreticisi Metinvest'in bağlı kuruluşu Zaporizhstal, 2026 yılının Ağustos ayına ve Ocak-Ağustos dönemine ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Ağustos ayında Zaporizhstal'in pik demir üretimi yıllık %86,4 düşüşle 42.400 mt, ham çelik üretimi yıllık %83,3 düşüşle 46.200 mt ve haddelenmiş mamul sevkiyatı yıllık %81,7 düşüşle 45.000 mt seviyesinde yer aldı.

Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde Zaporizhstal'in pik demir üretimi yıllık %22,4 düşüşle 1,82 milyon mt olurken, ham çelik üretimi ve haddelenmiş mamul sevkiyatı sırasıyla yıllık %20,1 ve %19,1 düşüşle 1,68 milyon mt ve 1,49 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Şirket, Ağustos ayındaki sert üretim düşüşünün 11 Ağustos tarihinde düzenlenen ve enerji altyapısıyla yüksek fırın faaliyetlerinin ana ve yardımcı tesislerine zarar vererek tesisin tamamen durmasına yol açan saldırıdan kaynaklandığını belirtti. SteelOrbis'in daha önce belirttiği üzere, faaliyetleri askıda olan Zaporizhstal 27 Ağustos tarihinde yeniden hedef alınırken, yüksek fırını ile enerji ve ulaşım altyapısında ilave hasar meydana geldi.