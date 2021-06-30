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US Steel Equinor ile karbon yakalama ve depolama teknolojisi üzerine çalışacak

Çarşamba, 30 Haziran 2021 12:09:34 (GMT+3)   |   San Diego
       

US Steel, Equinor ASA’nın bağlı kuruluşu Equinor US Holdings Inc., ile mutabakat anlaşması imzaladığını duyurdu.

Anlaşma kapsamında, şirketler, Ohio, Pensilvanya ve Batı Virginia’dan oluşan üçlü eyalet bölgesinde karbon yakalama ve depolama (CCS) ile hidrojen geliştirme çalışması yürütecek.

US Steel tarafından yapılan basın açıklamasında, hidrojenle çelik üretiminin ve CCS’nin gelecek vadeden ve sürdürülebilir teknolojiler arasında yer aldığı ifade edildi. Anlaşma, hidrojen ile CCS’ye yönelik teknolojik ve ticari imkanların değerlendirilmesine ve ilgili şirketlerin doğal gaz ve CCS’nin birleştirilmesiyle birlikte karbon salımını önemli ölçüde azaltmasına odaklanıyor. Şirketler, karbonsuzlaştırma hedeflerine ulaşmak için doğal gazın, CCS ile birleştirildiğinde ortaya koyduğu fırsatları keşfetmeyi ve uygulamayı planlıyor.

Anlaşma kapsamında, bölgedeki hidrojen ve CCS potansiyelinin değerlendirilmesi, uygun müşterilerin ve tedarikçilerin araştırılması, mavi hidrojenin desteklenmesi, CCS ve yenilebilir enerjilerin bir araya getirilmesine yönelik araştırmalar yer alıyor.

Açıklamada ayrıca, 2050 yılına kadar karbon salımını sıfırlamaya yönelik hedefler ivme kazanırken, Mon Valley bölgesinde hidrojen merkezi arama fırsatının iyimserliği artırdığı belirtildi.


Etiketler: US Steel  Kuzey Amerika  ABD  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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