US Steel dördüncü çeyrek için net zarar bekliyor

Cuma, 18 Aralık 2020 13:35:53 (GMT+3) | San Diego

US Steel Corporation, bu yılın dördüncü çeyreğinde AVFÖK’ünün yaklaşık 55 milyon $, hisse başına zararın ise yaklaşık 0,85$ olmasını beklediğini açıkladı.

US Steel Başkanı ve CEO’su David B. Burritt, “ABD ve Avrupa’da müşterilerin yassı mamul talebi, otomobil, teçhizat ve paketleme gibi tüketici odaklı son kullanıcı pazarların desteğiyle dördüncü çeyrek boyunca arttı. Özellikle Aralık ayı performansı ise, yüksek çelik fiyatları, faaliyetlerin daha hızlı olması ve maliyet yönetimine daha fazla odaklanılması sayesinde güçlü oldu. Sonuç olarak, 2021’de mali performansın önemli oranda iyileşeceğini düşünüyoruz. Uzun teslim süreleri, yüksek kullanım oranları ve girdi maliyetleri, mevcut çelik talebinin sağlıklı olduğunu gösteriyor ve bugünün piyasa koşullarının sürdürülebilirliğine dair iyimser olmamızı sağlıyor,” şeklinde konuştu.

Şirket, yassı mamul segmenti performansı sayesinde dördüncü çeyrekte AVFÖK’ün olumlu olmasını beklediğini söyledi. Şirketin önemli stratejik pazarlarda siparişleri güçlü kaldı. Bu piyasa koşulları, müşteri talebini güçlü bir şekilde karşılamak adına, US Steel’in Gary Works tesisinde 4 No’lu yüksek fırınını yeniden faaliyete başlatmasını ve Keetac madeninde demir cevheri üretme kararı almasını sağladı.

Şirket, boru segmentinde müşteri hareketliliğinin artmaya devam ettiğini söyledi. Distribütörler yıl sonuna doğru stoklarını kontrol ettiği için, yüksek sondaj kulesi sayıları henüz sevkiyatların artmasıyla sonuçlanmadı. Şirket, Ekim ayının sonunda ilk dikişsiz boru üretim turunu gerçekleştirdiği Tubular’da elektrik ark ocağını faaliyete başlatma dahil olmak üzere, kontrol edebileceği şeylere odaklandığını belirtti.