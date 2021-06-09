US Steel demir yolu varlıklarını 640 milyon $’a sattı

Çarşamba, 09 Haziran 2021 11:53:45 (GMT+3) | San Diego

US Steel Corp., Transtar LLC’nin, Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC’nin (FTAI) bağlı kuruluşuna 640 milyon $ karşılığında satılmasına yönelik anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Satış işleminin, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

Satış işleminin tamamlanmasıyla birlikte US Steel, aşağıdaki başlıca stratejik avantajlara sahip olacak:

- US Steel’in demir yolu faaliyetleri, Herkes için En İyisi stratejisi kapsamında, madencilik ve çelik üretimi faaliyetlerine daha da uyumlu hale getirilecek.

- Temel olmayan varlıklar paraya dönüştürülerek US Steel’in hissedarları için ilave değer sağlayan yeni bir finansal yapı oluşturulacak.

- Transtar’ın faaliyet gösterdiği Indiana’daki Gary Railway Company, Ohio’daki Lake Terminal Railroad Company, Pensilvanya’daki Union Railroad Company, LLC, Alabama’daki Fairfield Southern Company Inc., Michigan’daki Delray Connecting Railroad Company ve Teksas’taki Texas & Northern Railroad Company’nin mevcut faaliyetlerini sürdürmek için 15 yıllık anlaşma imzalanacak.

US Steel’in Başkanı ve CEO’su David B. Burritt konuya ilişkin, “US Steel olarak, Transtar’ı tecrübeli bir demir yolu işletmecisine satarak Herkes için En İyisi stratejimize daha çok yoğunlaşabileceğiz. Demir yolu varlıklarımızı, mevcut değerimizin katbekat üstünden paraya dönüştürerek hissedarlarımız için anlık değer yaratıyoruz. Ayrıca, FTAI ile kurduğumuz güçlü ortaklıkla birlikte, çelik üreticilerimize olan desteğimizi öngörülebilir ve uygun maliyetli demir yolu ile sürdüreceğiz,” açıklamasını yaptı.