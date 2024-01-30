﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

US Steel Clairton kok tesisini yenileyecek, 15 No’lu kok bataryasını kapatacak

Salı, 30 Ocak 2024 11:37:46 (GMT+3)   |   İstanbul
       

United States Steel Corporation (US Steel) 2018 yılında meydana gelen yangın ve tesiste 2019 ile 2022 yıllarında yaşanan elektrik kesintilerinin ardından Clairton kok tesisindeki kok fırını gazı temizleme ünitelerinin iyileştirilmesi için 19,5 milyon $ yatırım yapacağını açıkladı. Şirket ayrıca Mon Valley’de halk sağlığını ve hava kalitesini iyileştirmeye yönelik projelere 4,5 milyon $ katkıda bulunacak.

Ayrıca Clairton tesisinde geçici olarak askıya alınmış olan 15 No’lu kok bataryası da işten çıkarma olmadan kalıcı olarak kapatılacak. Bu kapanış emisyonun azaltılmasını sağlayabilir. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere geçtiğimiz yılın Mart ayında US Steel yerel hava kalitesini artırmak ve iklim hedeflerini desteklemek için Clairton tesisinde bulunan 10 kok bataryasının üçünü kapatmıştı.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Yatırım US Steel 

Benzer Haber ve Analizler

US Steel Arkansas’ta 3 milyar $ yatırımla yeni bir üretim tesisi inşa edecek

12 Oca | Çelik Haberler

US Steel Mon Valley tesisine yapacağı 1,5 milyar $ yatırımı iptal etti

03 May | Çelik Haberler

US Steel Mon Valley tesisine 1 milyar $ yatırım yapacak

03 May | Çelik Haberler

US Steel yüksek mukavemetli çelik için bakanlıktan finansman alacak

08 Mar | Çelik Haberler

US Steel AK Steel’in Michigan kaplama tesisinden hisse satın aldı

02 Haz | Çelik Haberler

US Steel Alabama’da yeni elektrik ark ocağı ve boru bağlantı tesisi kuracak

20 Mar | Çelik Haberler

US Steel Minnesota demir cevheri tesisine yönelik çevre ruhsatı tasarısına itiraz edecek

13 Şub | Çelik Haberler

US Steel Minntac madeninin genişletilmesi için gerekli izni aldı

31 Oca | Çelik Haberler

ABD’li PRO-TEC Coating Company’de yeni tavlama hattı devreye alındı

14 May | Çelik Haberler

US Steel, Hamilton’daki galvanizleme hattını yeniden devreye almayı planlıyor

26 Mar | Çelik Haberler