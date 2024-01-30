US Steel Clairton kok tesisini yenileyecek, 15 No’lu kok bataryasını kapatacak

Salı, 30 Ocak 2024 11:37:46 (GMT+3) | İstanbul

United States Steel Corporation (US Steel) 2018 yılında meydana gelen yangın ve tesiste 2019 ile 2022 yıllarında yaşanan elektrik kesintilerinin ardından Clairton kok tesisindeki kok fırını gazı temizleme ünitelerinin iyileştirilmesi için 19,5 milyon $ yatırım yapacağını açıkladı. Şirket ayrıca Mon Valley’de halk sağlığını ve hava kalitesini iyileştirmeye yönelik projelere 4,5 milyon $ katkıda bulunacak.

Ayrıca Clairton tesisinde geçici olarak askıya alınmış olan 15 No’lu kok bataryası da işten çıkarma olmadan kalıcı olarak kapatılacak. Bu kapanış emisyonun azaltılmasını sağlayabilir. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere geçtiğimiz yılın Mart ayında US Steel yerel hava kalitesini artırmak ve iklim hedeflerini desteklemek için Clairton tesisinde bulunan 10 kok bataryasının üçünü kapatmıştı.