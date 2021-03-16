US Steel birinci çeyreğe yönelik hedefini revize etti, daha fazla net gelir bekliyor

Salı, 16 Mart 2021 11:13:14 (GMT+3) | San Diego

US Steel Corporation, 2021 yılının ilk çeyreğine yönelik hedefini revize etti. Şirketin söz konusu çeyreğe yönelik AVFÖK beklentisi değişmeyerek yaklaşık 540 milyon $ seviyesinde kaldı ve buna, Big River Steel’in kalan hisselerinin satın alınmasıyla bağlantılı etkiler dahil değil.

2021 yılının birinci çeyreğine yönelik net gelir tahmini yeniden hesaplandı ve net gelirin, Big River Steel’in kalan hisselerinin satın alınmasıyla bağlantılı etkiler ile söz konusu çeyrekte bilanço iyileştirmesiyle bağlantılı tek seferlik borç yenilemesi maliyetlerinin yarattığı etkiler hariç yaklaşık 265 milyon $ olması bekleniyor. Şirket ayrıca, söz konusu çeyrekte düzenlenmiş hisse başına kârının yaklaşık 1,02$ olmasını bekliyor.

US Steel, 2021’in ilk çeyreğine yönelik hedefinin düzenlenmiş net gelir için yaklaşık 160 milyon $ ve düzenlenmiş hisse başına kâr için de yaklaşık 0,61$ olduğunu belirtti.