U.S. Steel, Big River Steel’in kalan hisselerini satın alacak

Salı, 08 Aralık 2020 17:40:27 (GMT+3) | İstanbul

U.S. Steel, ABD merkezli çelik üreticisi Big River Steel LLC’nin kalan hisselerini yaklaşık 774 milyon $ karşılığında nakit olarak satın alacağını açıkladı. 2021 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması beklenen bu alımın kazançları artıracağı tahmin ediliyor.

U.S. Steel’in CEO’su David B. Buritt, “Best of Both stratejimizin ortağı Big River Steel’i satın alıyoruz. Big River Steel ile müşterilere, U.S. Steel’in bilim insanları ve uygulama mühendislerinden bekledikleri son teknolojiyle, çevresel açıdan sürdürülebilir bir şekilde ve verimli bir elektrik ark ocağında üretilen yüksek performanslı, yenilikçi çelik ürünler sunabiliriz,” dedi. Bu stratejik alım, şirketin 2022 yılına kadar 1 milyar $’lık sermaye ve operasyonel nakit iyileştirmeleri elde etme hedefini destekleyecek, sabit maliyetleri azaltacak ve fazla demir cevherinden kademeli değer elde edecek.

Şirket, 2019 yılında Big River Steel’in %49,9 hissesini satın aldı.

Big River Steel’in bu yıl Kasım ayında tamamlanan genişleme çalışmalarıyla birlikte, tesisin sıcak haddelenmiş çelik üretim kapasitesi ikiye katlanarak yıllık 3,3 milyon tona çıktı.