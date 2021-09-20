US Steel 3 milyar $’lık yeni elektrik ark ocaklı üretim tesisine yönelik arazi araştırmalarına başladı

Pazartesi, 20 Eylül 2021 11:55:02 (GMT+3) | San Diego

US Steel tarafından yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu’nun, modern elektrik ark ocaklı üretim tesisinin inşasına yönelik arazi araştırmalarına onay verdiği belirtildi.

Yeni elektrik ark ocaklı üretim tesisi, şirkete ait üretim ekipmanları dahil olmak üzere çelik üretiminde ve bitirme işlemlerinde kullanılan iki modern elektrik ark ocağını birleştirecek.

Yapılan basın açıklamasında, yeni elektrik ark ocaklı üretim tesisinin devreye alınmasıyla birlikte Gelişmiş Yüksek Mukavemetli Çelik dahil olmak üzere yeni nesil yüksek kazanç sağlayan tescilli sürdürülebilir çelik çözümleri üretiminin artırılabileceği söylendi.

US Steel’in yaklaşık 3 milyar $ yatırım yapacağı tahmin edilirken, söz konusu yatırımın, çoğunlukla peşin ödeme ve serbest nakit akışı yoluyla finanse edilmesi bekleniyor.

Yeni tesisin, sera gazı salımını 2030 yılına kadar %20 azaltma ve 2050 yılına kadar karbonsuzlaşma hedeflerini gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaştırdığı dile getirildi. Ayrıca, söz konusu tesis sayesinde, şirkete ait verdeXTM sürdürülebilir ürün hattının genişletilebileceği ve geleneksel üretim sürecinde ortaya çıkan sera gazı salımına kıyasla yeni üretim sürecinde, sera gazı salımının önemli ölçüde azaltılabileceği bildirildi.

Şirket, arazi araştırmalarının ve diğer inşaat koşullarının, eyalet ve Yönetim Kurulu onayına tabi olduğunu belirtti. Çevre ve faaliyet ruhsatlarının alınmasının ardından şirketin, 2022 yılının ikinci yarısında inşaata başlaması ve 2024 yılında ise üretime geçmesi bekleniyor.