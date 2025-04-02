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Ursula von der Leyen: AB, ABD’nin yeni vergileri karşısında güçlü önlemler almaya hazır

Çarşamba, 02 Nisan 2025 14:18:18 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulundaki konuşmasında artan korumacılık önlemlerine, ABD'nin yeni vergilerine ve bu önlemlerin AB üzerindeki etkilerine odaklandı.

ABD'nin çelik, alüminyum, otomobil ve otomobil parçalarının ithalatına %25 vergi getirdiğini hatırlatan Leyen, vergilere maruz kalacak bir sonraki sektörlerin yarı iletken çip, ilaçlar ve kereste olacağını belirtti ve 2 Nisan tarihi itibarıyla ABD’nin birçok ülkeden ithal neredeyse tüm ürünlere karşılıklı vergiler uygulamaya başlayacağını ekledi.

AB’nin müzakerelere açık olduğunu vurgulayan Leyen, “Ticaretten teknolojiye kadar pazarımız büyük olduğundan bu müzakerelerde elimiz güçlü olacak. Ama bu güç, aynı zamanda keskin karşı önlemler almaya hazır olduğumuzu da gösteriyor,” dedi. AB’nin diğer partnerlerle ticareti çeşitlendirmeye devam edeceğini, dünya genelinde hızla büyüyen pazarlara kapılarını açacağını belirten Leyen, Avrupa’nın şu anda 76 ülke ile ticaret anlaşmaları olduğunu, yakın zamanda Arjantin, Bolivya, Brezilya, Paraguay, Uruguay, Meksika ve İsviçre ile anlaşmalar yapıldığını bildirdi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere AB, ABD’nin çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği vergiler karşısında getireceği misilleme vergilerinin ilk aşamasını, taraflar arasındaki müzakerelerde ek süre kazanmak için 1 Nisan yerine 13 Nisan’a ertelemeye karar vermişti.


Etiketler: Avrupa Birliği Görüş Kota ve Vergiler 

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