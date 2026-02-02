İsviçre ve AB çelik ile ferroalyaja yönelik koruma önlemleri konusunda görüşmeler yaptı

İsviçre ile Avrupa Birliği, çelik ithalatını etkileyen önlemler ile bazı ferroalyajlara yönelik koruma önlemleri hakkında görüşmeler gerçekleştirdi. İsviçre makamlarının resmî açıklamasına göre ikili serbest ticaret anlaşması kapsamında kurulan Ortak Komite’nin olağanüstü toplantısı İsviçre’nin talebi üzerine 26 Ocak 2026’da Brüksel’de yapıldı.

Ortak Komite toplantısında İsviçreli yetkililer, AB'nin planlanan önlemlerinin ikili ticareti mümkün olan en az düzeyde etkilemesi ve İsviçre-AB serbest ticaret anlaşmasının sağlıklı işleyişinin korunması gerektiğini vurguladı.

Toplantıda İsviçre, İsviçre menşeli çelik ürünlerinin yeni önlemlerin kapsamı dışında tutulması talebini bir kez daha yineledi. İsviçre makamları, ülkenin çelik üretiminin küresel kapasite fazlasına katkı sağlamadığını; aksine bazı Avrupa sanayi ekosistemleri için önemli olan bölgesel değer zincirlerini desteklediğini dile getirdi.

İsviçreli yetkililer, ikili ticaret akışlarını mümkün olan en geniş ölçüde koruyacak bir çözüm bulmak amacıyla AB ile temaslarını sürdürmeye devam edeceğini belirtti.

Buna ek olarak Avrupa Komisyonu, ferroalyajlara yönelik koruma önlemlerinin uygulamanın ilk yılı içinde yeniden değerlendirileceğini bildirdi. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere geçtiğimiz yılın Kasım ayında komisyon, her bir ferroalyaj türü için ülkeye özgü vergiye tabi kota getirdi. Belirli gelişmekte olan ülkeler ve Ukrayna hariç olmak üzere söz konusu koruma önlemleri İsviçre’nin yanı sıra Avrupa Serbest Ticaret Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı üyeleri dahil tüm ihracatçı ülkelere uygulanıyor.