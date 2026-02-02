 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > İsviçre...

İsviçre ve AB çelik ile ferroalyaja yönelik koruma önlemleri konusunda görüşmeler yaptı

Pazartesi, 02 Şubat 2026 14:05:55 (GMT+3)   |   İstanbul

İsviçre ile Avrupa Birliği, çelik ithalatını etkileyen önlemler ile bazı ferroalyajlara yönelik koruma önlemleri hakkında görüşmeler gerçekleştirdi. İsviçre makamlarının resmî açıklamasına göre ikili serbest ticaret anlaşması kapsamında kurulan Ortak Komite’nin olağanüstü toplantısı İsviçre’nin talebi üzerine 26 Ocak 2026’da Brüksel’de yapıldı.

Ortak Komite toplantısında İsviçreli yetkililer, AB'nin planlanan önlemlerinin ikili ticareti mümkün olan en az düzeyde etkilemesi ve İsviçre-AB serbest ticaret anlaşmasının sağlıklı işleyişinin korunması gerektiğini vurguladı.

Toplantıda İsviçre, İsviçre menşeli çelik ürünlerinin yeni önlemlerin kapsamı dışında tutulması talebini bir kez daha yineledi. İsviçre makamları, ülkenin çelik üretiminin küresel kapasite fazlasına katkı sağlamadığını; aksine bazı Avrupa sanayi ekosistemleri için önemli olan bölgesel değer zincirlerini desteklediğini dile getirdi.

İsviçreli yetkililer, ikili ticaret akışlarını mümkün olan en geniş ölçüde koruyacak bir çözüm bulmak amacıyla AB ile temaslarını sürdürmeye devam edeceğini belirtti.

Buna ek olarak Avrupa Komisyonu, ferroalyajlara yönelik koruma önlemlerinin uygulamanın ilk yılı içinde yeniden değerlendirileceğini bildirdi. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere geçtiğimiz yılın Kasım ayında komisyon, her bir ferroalyaj türü için ülkeye özgü vergiye tabi kota getirdi. Belirli gelişmekte olan ülkeler ve Ukrayna hariç olmak üzere söz konusu koruma önlemleri İsviçre’nin yanı sıra Avrupa Serbest Ticaret Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı üyeleri dahil tüm ihracatçı ülkelere uygulanıyor.


Etiketler: İsviçre Avrupa Birliği Kota ve Vergiler Görüş 

Benzer Haber ve Analizler

Hindistan iç piyasasında filmaşin fiyatları - 6. Hafta, 2026

03 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Brezilya çıkışlı slab fiyatları daha da yükseldi

03 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

Nucor’un sıcak rulo sac baz fiyatı arz sıkıntısı, istikrarlı talep ve hurda piyasasının desteğiyle bir kez daha yükseldi

03 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

Venezuela’da çelik üretim zincirinin çöküşü

03 Şub | Çelik Haberler

Recycling Europe: Açık pazarlara erişim 2026’da da önemini koruyacak

03 Şub | Röportaj

Çin’deki 100 şehirde ortalama yeni konut fiyatları Ocak 2026’da aylık %2,52 arttı

03 Şub | Çelik Haberler

Shagang Group 2026 yılı Şubat ayı için yerel levha fiyatlarını değiştirmedi

03 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

Shagang hurda alım fiyatlarını 7,2$/mt yükseltti

03 Şub | Hurda ve Hammadde

ABD’nin çelik ithalatı 2025’in Kasım ayında %5,3 düştü

03 Şub | Çelik Haberler

Hint NMDC’nin demir cevheri üretimi Ocak 2026’da %8 arttı

03 Şub | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis