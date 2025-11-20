AB çelik sektörü yeni kota önlemlerinin daha erken yürürlüğe girmesini talep ediyor

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) ve Avrupa ticaret sendikası IndustriAll Europe, yeni kota önlemlerinin 2026 yılı Haziran ayı gibi geç bir tarihte uygulanmasının sektörü benzeri görülmemiş ithalat baskısına karşı savunmasız bırakacağı uyarısında bulundu.

Sektör büyük baskı altında

Kuruluşlara göre sektör büyük baskı altında ve ekonomik görünümde bir iyileşme sinyali görülmüyor. Avrupa’da çelik talebi oldukça cansız ve bir toparlanma beklenmiyor. Kapasite daralmaları ve tesis kapanışları devam ederken, küresel rakipler üretimlerini artırıyor ve dünya genelindeki kapasite fazlası hızla büyüyor. Buna ek olarak AB’de düşük fiyatlı ithalatın pazar payı, 2012’de kaydedilenin iki katı olan %27 seviyesinden bildirildi.

Stok alımlar kotaların etkisini azaltabilir

Yeni kotaların yürürlüğe girmesi beklentisi, piyasada şimdiden yoğun stok alımına yol açmış durumda. EUROFER ve IndustriAll Europe, yeni kotalar önümüzdeki yıl Haziran ayında yürürlüğe girerse ithalatçıların gelecek yıl boyunca yüksek tonajlı alımlara devam edeceğini ve önlem daha uygulanmadan etkisinin zayıflayacağını belirtiyor. Kuruluşlar:

• Yeni kotaların en geç 1 Nisan 2026 tarihinde yürürlüğe girmesi gerektiğini,

• Avrupa Parlamentosu veya Avrupa Konseyinde yaşanabilecek gecikmelerin krizi ağırlaştıracağını,

• Yavaş hareket edilmesi halinde 2026’nın AB çelik üreticileri için “bir kayıp yıl daha” olabileceğini ifade ediyor.

EUROFER ve IndustriAll Europe, AB kurumlarından komisyonun teklifini önceliklendirmesini, yeni kota önlemini 2026 yılı Nisan ayına kadar uygulamaya koymasını ve bunu Avrupa’nın metal değer zincirini koruyacak güvenilir bir sanayi stratejisiyle desteklemesini talep etti. Kuruluşlar, çelik sektörünün ve sektörde çalışan yüz binlerce kişinin önümüzdeki yıl Haziran ayına kadar bekleyecek durumda olmadığını vurguladı.