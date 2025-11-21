ArcelorMittal AB’nin yeni çelik önlemlerinin hızla uygulanması talep ediyor

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal, Avrupa Komisyonuna bu yıl Ekim ayında açıklanan çelik koruma önleminin acilen yürürlüğe girmesi talebini yineleyerek söz konusu önlemin Avrupa çelik sanayisinin varlığını korumak ve bölgenin üretim altyapısının uzun vadeli güvenliğini sağlamak açısından hayati önem taşıdığını vurguladı. Yeni kuralların 2026 yılı Haziran ayında yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Müşterilere taahhüt ve üretim artışı hazırlıkları

Şirket yaptığı açıklamada Avrupalı üreticilere ve distribütörlere bazı güvenceler verdi:

Avrupa’daki çelik talebi Avrupa’da üretilen çelikle karşılanmaya devam edecek.

Şirket, yeni vergiye tabi kota önlemi karşısında Avrupa’daki tesislerinde üretimi artırmaya hazırlanıyor.

ArcelorMittal , tedarik zinciri istikrarını korumayı, istihdamı desteklemeyi ve Avrupa’da ekonomik değer yaratmayı hedefliyor.

Şirket, AB’nin çelik ithalatının hala rekor seviyelerde seyrettiğini ve yerel sanayiye ciddi zarar verdiğini belirtti. Söz konusu önlem, Avrupa’nın tedarik kapasitesini korumayı amaçlayan kritik bir ticaret aracı olarak tanımlanıyor.

ArcelorMittal Europe CEO’su Geert Van Poelvoorde, “Bazı çelik kullanıcıları yeni ticaret aracının arz sıkıntısı, fiyat dalgalanmaları ve vasıflı ürünlere erişim gibi olası etkileri konusunda endişeli. Ancak Avrupa’da üretilen çelikle Avrupalı müşterilerin talebini yeterli şekilde karşılayabileceğimizden emin olmalarını isterim,” ifadelerini kullandı.