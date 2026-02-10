Federacciai Başkanı Gozzi: Avrupa’nın çevre politikaları sanayi gelişimini engelliyor

İtalya Çelik Üreticileri Birliği Federacciai’nin Başkanı Antonio Gozzi, İtalyan gazetesi Il Foglio’da yayımlanan bir yazıda Avrupa’nın mevcut ekonomik ve sanayi gerilemesine ilişkin eleştirel bir değerlendirme sundu.

Avrupa’nın gerileyişi

Gozzi dünyanın köklü biçimde değiştiğini ancak Avrupa’nın bu değişime ayak uyduramadığını ifade etti. Gozzi son 20 yıldaki gerilemeyi tanımlamak için 2005’ten bu yana Avrupa gayrisafi milli hasılasındaki düşüşe ilişkin verileri, dünyanın en değerli 25 şirketi sıralamasında yalnızca bir Avrupalı şirketin yer almasını ve yapay zeka, biyoteknoloji ve uzay gibi kilit sektörlerde ABD ve Çin ile Avrupa arasındaki telafi edilemez teknolojik farkı örnek gösterdi.

Gozzi’ye göre bu başarısızlık zengin bir pazar, ılımlı faiz oranları ve ucuz enerji gibi geçmişte mevcut olan elverişli koşullara rağmen “ana akım çevreci ve sanayi karşıtı bir gündemi” dayatan ve yatırımları caydırırken bürokrasiyi artıran aşırı düzenlemeler getiren bir “vesayetçi teknokrasi” nedeniyle ortaya çıktı.

ETS sistemine eleştiri

Yazının önemli bir bölümü Emisyon Ticaret Sistemi’ne (ETS) ve bu sistemin köklü biçimde elden geçirilmesi ihtiyacına odaklanıyor. Gozzi, “Yalnızca düzenlemelere ve cezalara dayanan, teşvik mekanizmalarını dışlayan bu sistemin gerçek uzun vadeli etkilerinin, nesnel, derinlemesine ve propagandadan uzak bir değerlendirmesinin zamanı gelmiştir,” ifadelerini kullandı. Verilere göre Avrupa, küresel emisyonların yalnızca %6’sını ürettiği için tüm tesislerini kapatsa bile küresel etkisi sıfır olacak çünkü Çin, Hindistan ve ABD’de emisyonlar artmaya devam ediyor.

“Avrupa sanayisinde karbon emisyonlarını düzenleyen sistemin yürürlüğe girmesinden yirmi yıl sonra bu mekanizmanın teknolojik ilerleme ve üretim süreçlerinin kademeli olarak karbonsuzlaştırılması açısından ne başardığını gösteren resmi bir çalışma bulunmuyor,” ifadelerini kullanan Federacciai Başkanı, uluslararası siyasal-iktisadi düşünce kuruluşu Bruegel’in “ETS’nin toplam AB emisyonlarını %14-16 oranında azalttığını gösteren geniş bir çalışma” bulunduğunu belirten bir belgesine atıfta bulundu. Gozzi’ye göre bu belge kendisinin “emisyonların azalmasının asıl nedeni” olarak değerlendirdiği çelik üretimi ve dökümhanelerdeki sert düşüş ile bu sektörde faaliyet gösteren tesislerin taşınmasını veya kapanmasını hesaba katmıyor.

Toparlanma için temel gereklilikler

Federacciai Başkanı, stratejik özerkliği ve Avrupa’nın rekabet gücünü güvence altına almak için gerekli öncelikleri sıraladı:

• Teknolojik tarafsızlık: Yenilenebilir kaynaklar, (karbon yakalama ile) gaz ve yeni nesil nükleer enerjiyi içeren karma enerji kullanımı.

• Kaynaklar ve savunma: Avrupa’da madencilik faaliyetlerinin başlatılması ve savunma sanayinin güçlendirilmesi.

• Pazar koruması: Kendi şirketlerini sübvanse eden ülkelerden gelen haksız rekabete karşı vergi engelleri ve İtalya’da yabancı yatırımları engelleyen yasanın güçlendirilmesi.

• Avrupa’daki aşırı düzenlemelerin ortadan kaldırılması: SKDM, ormansızlaştırma ve sürdürülebilirlik yönetmelikleri (CSRD/CSDD) gibi mevzuatın köklü biçimde gözden geçirilmesi.

Yazıda İtalya sanayisinin gücü ve mali performansının güvenilirliği sayesinde bu değişime liderlik etmesi gerektiği, aksi takdirde Federacciai’nin son yıllık toplantısında Başbakan Meloni’nin de söylediği gibi ekolojik dönüşümün sanayi sektörünü “çöle dönüştürme” riski yarattığı vurgulandı.