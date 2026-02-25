 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Avrupa...

Avrupa Komisyonu ABD Yüksek Mahkemesi kararı sonrası netlik talep etti

Çarşamba, 25 Şubat 2026 13:53:48 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Komisyonu, ABD Yüksek Mahkemesi’nin karşılıklı vergilere ilişkin son kararının ardından ABD’nin atacağı adımlar konusunda netlik talep ettiğini bildiriyor. Komisyon, mevcut durumun 2025 yılı Ağustos ayında yapılan AB-ABD ortak açıklamasında belirtilen “adil, dengeli ve karşılıklı faydaya dayalı” transatlantik ticaret ilişkisini tesis etmeye elverişli olmadığını ifade etti.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere ABD Başkanı Donald Trump, olağanüstü yetkiler kapsamında uygulanan geniş çaplı vergileri Yüksek Mahkemenin hukuka aykırı bulmasının ardından 24 Şubat itibarıyla küresel çapta tüm ithal ürünlere yönelik %10 oranında geçici vergi uygulamaya başlamıştı.

AB verilen taahhütlerin yerine getirilmesi konusunda katı

Komisyon, AB şirketleri ve ihracatçılarının adil muamele, öngörülebilirlik ve hukuki güvenceye sahip olması gerektiğini vurguladı.

Komisyon açıklamasında, “ABD’nin en büyük ticaret ortağı olarak AB, ortak açıklamada yer alan taahhütlerin ABD tarafından da yerine getirilmesini bekliyor; tıpkı AB’nin kendi taahhütlerine bağlı kaldığı gibi,” ifadelerine yer verildi. Özellikle AB çıkışlı ürünlerin, daha önce üzerinde mutabık kalınan seviyenin üzerinde herhangi bir vergi artışına maruz kalmaması gerektiği belirtildi.

Komisyon, vergilerin hem işletmeler hem de tüketiciler için maliyetleri artırdığını yineledi. Öngörülemez vergi uygulamalarının piyasa güvenini zedelediği ve küresel tedarik zincirlerini bozduğu uyarısında bulunuldu.

Yetkililer, AB’nin ABD yönetimiyle yakın temas halinde olduğunu bildirdi. 21 Şubat’ta AB Ticaret Komiseri Maroš Šefčovič, ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ve Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile görüşmeler gerçekleştirdi.

AB, daha önce ortak yapılan açıklamada öngörüldüğü şekilde vergilerin düşürülmesi yönünde çalışmalarını sürdüreceğini ve önceliğin istikrarlı ve öngörülebilir bir transatlantik ticaret ortamının korunması olduğunu belirtti. Aynı zamanda AB, dünya genelinde kapsamlı “sıfır vergi” anlaşmalarını genişletme ve açık, kurallara dayalı küresel ticaret sistemini güçlendirme yönündeki daha geniş stratejisini de yineledi.


Etiketler: Avrupa Birliği Ticaret Kota ve Vergiler Görüş 

Benzer Haber ve Analizler

EESC, AB çelik sektöründe derinleşen kriz karşısında daha güçlü ticari önlemler talep ediyor

10 Eyl | Çelik Haberler

EUROFER: ABD’nin vergileri AB’nin 3,8 milyon mt çelik ihracatını tehdit ediyor

14 Tem | Çelik Haberler

WV Stahl başkanı nihai koruyucu vergiler için Avrupa Komisyonu’na çağrıda bulundu

12 Eyl | Çelik Haberler

EUROFER AB’nin geçici koruyucu tedbir kararını memnuniyetle karşıladı

18 Tem | Çelik Haberler

Acciai Speciali Terni AB’nin koruyucu tedbir uygulamaması halinde gelirinde düşüş bekliyor

28 Haz | Çelik Haberler

EUROFER başkanı AB’de koruyucu vergilerin acilen uygulanması için çağrıda bulundu

08 Haz | Çelik Haberler

EUROFER ABD’nin çelik vergilerine karşı acil tedbir alınması için çağrıda bulundu

01 Haz | Çelik Haberler

EUROFER: AB DTÖ kuralları çerçevesinde karşılıklı çözümleri desteklemeye devam etmeli

02 May | Çelik Haberler

EUROFER: AB’nin koruyucu vergi soruşturması hızlı ve geniş kapsamlı olmalı

27 Mar | Çelik Haberler

EUROFER: Muafiyete rağmen AB çelik sektörüne yönelik tehdit devam ediyor

23 Mar | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis