Avrupa Komisyonu ABD Yüksek Mahkemesi kararı sonrası netlik talep etti

Avrupa Komisyonu, ABD Yüksek Mahkemesi’nin karşılıklı vergilere ilişkin son kararının ardından ABD’nin atacağı adımlar konusunda netlik talep ettiğini bildiriyor. Komisyon, mevcut durumun 2025 yılı Ağustos ayında yapılan AB-ABD ortak açıklamasında belirtilen “adil, dengeli ve karşılıklı faydaya dayalı” transatlantik ticaret ilişkisini tesis etmeye elverişli olmadığını ifade etti.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere ABD Başkanı Donald Trump, olağanüstü yetkiler kapsamında uygulanan geniş çaplı vergileri Yüksek Mahkemenin hukuka aykırı bulmasının ardından 24 Şubat itibarıyla küresel çapta tüm ithal ürünlere yönelik %10 oranında geçici vergi uygulamaya başlamıştı.

AB verilen taahhütlerin yerine getirilmesi konusunda katı

Komisyon, AB şirketleri ve ihracatçılarının adil muamele, öngörülebilirlik ve hukuki güvenceye sahip olması gerektiğini vurguladı.

Komisyon açıklamasında, “ABD’nin en büyük ticaret ortağı olarak AB, ortak açıklamada yer alan taahhütlerin ABD tarafından da yerine getirilmesini bekliyor; tıpkı AB’nin kendi taahhütlerine bağlı kaldığı gibi,” ifadelerine yer verildi. Özellikle AB çıkışlı ürünlerin, daha önce üzerinde mutabık kalınan seviyenin üzerinde herhangi bir vergi artışına maruz kalmaması gerektiği belirtildi.

Komisyon, vergilerin hem işletmeler hem de tüketiciler için maliyetleri artırdığını yineledi. Öngörülemez vergi uygulamalarının piyasa güvenini zedelediği ve küresel tedarik zincirlerini bozduğu uyarısında bulunuldu.

Yetkililer, AB’nin ABD yönetimiyle yakın temas halinde olduğunu bildirdi. 21 Şubat’ta AB Ticaret Komiseri Maroš Šefčovič, ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ve Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile görüşmeler gerçekleştirdi.

AB, daha önce ortak yapılan açıklamada öngörüldüğü şekilde vergilerin düşürülmesi yönünde çalışmalarını sürdüreceğini ve önceliğin istikrarlı ve öngörülebilir bir transatlantik ticaret ortamının korunması olduğunu belirtti. Aynı zamanda AB, dünya genelinde kapsamlı “sıfır vergi” anlaşmalarını genişletme ve açık, kurallara dayalı küresel ticaret sistemini güçlendirme yönündeki daha geniş stratejisini de yineledi.