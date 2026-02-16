Federacciai Başkanı Gozzi, İtalya'nın elektrik maliyetlerine işaret ederek ETS’nin gözden geçirilmesini istedi

Belçika’nın Alden Biesen kentinde 12 Şubat’ta düzenlenen AB rekabet zirvesinin ardından yayımlanan açıklamada İtalya çelik üreticileri birliği Federacciai ve Interconnector Energy Italia Başkanı Antonio Gozzi, Brüksel’de AB Emisyon Ticaret Sistemi’ne (ETS) ilişkin kritik konularda siyasi bir değerlendirme sürecinin başlamasını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Söz konusu değerlendirmenin İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin müdahalesiyle gündeme geldiği ifade edildi.

Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, SteelOrbis'in de belirttiği üzere 12 Şubat tarihinde AB’nin ETS’nin bazı bölümlerinin revize edilmesi veya ertelenmesine açık olması gerektiği yönünde açıklama yapmıştı. Gozzi, “Başbakan Giorgia Meloni’nin Avrupa düzeyinde ETS sisteminin işleyişine ilişkin başlattığı tartışma önemli bir adıma işaret ediyor. İlk kez sistemin zayıf yönleri Brüksel’deki siyasi tartışmanın merkezine yerleşti,” dedi.

Bu çerçevede Federacciai Başkanı, İtalya’nın elektrik üretim modelinin özgün yapısına dikkat çekerek Avrupa’nın büyük bölümünden farklı olarak İtalya’da elektrik üretiminde ana teknolojinin doğal gaz olduğunu vurguladı. Gozzi’ye göre bu yapısal unsur mevcut ETS uygulamasıyla birleştiğinde İtalya’da elektrik fiyatlarının uzun süredir Avrupa’nın en yüksek seviyeleri arasında kalmasına neden oldu. Bu durum özellikle enerji yoğun sektörler açısından olumsuz sonuçlar doğururken, söz konusu sektörlerdeki şirketlerin Fransız ve Alman enerji yoğun sanayi kuruluşlarına kıyasla sürdürülemez bir fiyat farkına tamamen maruz kaldığını ifade etti.

Gozzi bu koşulların İtalyan hükümetini enerji yoğun sanayilere yönelik koruma araçları uygulamaya zorladığını belirterek kendi ifadesiyle “konunun AB düzeyinde resmen açılmış olması” nedeniyle dosyanın yakından ve sürekli izlenmesi gerektiğini yineledi. Gozzi, “Ülkenin rekabet gücü ve Avrupa enerji politikalarının tutarlılığı açısından dosyanın süreklilik ve dikkatle takip edilmesi hayati önem taşıyor,” ifadelerini kullandı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Gozzi, yakın tarihli bir değerlendirmesinde mevcut AB çevre politikasını eleştirmiş ve “sanayi çölleşmesini” önlemek ile Avrupa imalat sanayinin rekabet gücünü korumak amacıyla başta ETS olmak üzere temel düzenleyici araçların köklü biçimde gözden geçirilmesi çağrısında bulunmuştu.