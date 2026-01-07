Avrupa’da son kullanıcı sektörlerin maliyetleri çelik koruma önlemleriyle 9 milyar €’ya kadar çıkabilir

Avrupa’nın son kullanıcı sektörlerini temsil eden sanayi birlikleri, küresel kapasite fazlasını ele almak amacıyla Avrupa Komisyonunun çelik koruma önlemlerinin uzatılması ve sıkılaştırılması yönündeki önerisine ilişkin endişelerini paylaştığı ortak bir açıklama yayımladı.

Birlikler, AB’li çelik üreticilerinin desteklenmesi ve küresel kapasite fazlası kaynaklı piyasa bozulmalarına karşı önlem alınması ihtiyacını kabul etmekle birlikte yapılan önerinin, AB çelik piyasasını aşırı koruma altına aldığını ve çelik kullanan sektörler açısından dengeli bir sonuç ortaya koymadığını savundu.

Vergilerin etkisi 9 milyar €’ya kadar çıkabilir

Ortak açıklamaya göre koruma önlemleri önerisi kapsamında toplam ithalat kotaları önemli ölçüde düşürülürken, kota aşımı durumunda uygulanan vergiler %25’ten %50’ye çıkarılıyor.

İthalat tonajının son dönemde kaydedilen seviyelere yakın olması halinde son kullanıcı sektörler, yıllık vergi maliyetlerinin 5-9 milyar € artabileceğini tahmin ediyor. Söz konusu maliyetlerin, sanayi değer zincirleri boyunca faaliyet gösteren imalatçılar tarafından karşılanacağı ifade ediliyor.

Çelik fiyat artışları büyük bir tehdit olarak görülüyor

Avrupa Komisyonunun yaptığı analizlere göre AB’de çelik fiyatlarının ortalama %3,25 artacağı öngörülüyor. Ancak birlikler, bazı ürün segmentlerinde fiyat artışlarının çok daha yüksek olabileceği ve %30 seviyelerine kadar çıkabileceği uyarısında bulundu.

Bu tür artışların hem ithalata bağımlı üreticilerin hem de AB içinde çelik tedarik eden şirketlerin rekabet gücünü zayıflatacağı, özellikle küresel ölçekte yoğun rekabetin yaşandığı pazarlarda ciddi riskler oluşturacağı vurgulandı.

“Eritilmiş ve dökülmüş” kuralı idari yük endişesi yaratıyor

Ürünün eritildiği ve döküldüğü menşenin bildirilmesine ilişkin kuralın devreye alınması da önemli bir sorun olarak öne çıktı. Birlikler, bu uygulamanın, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin idari yükünü ciddi ölçüde artıracağını dile getirdi.

Ticari değeri düşük olan sevkiyatlar için menşe bildiriminin pratikte mümkün olmayacağını belirten birlikler, politika yapıcılardan menşe kurallarını daha kademeli ve uygulanabilir bir şekilde hayata geçirmelerini talep etti.

Ayrıca koruma önlemlerinin sıkılaştırılmasının, Avrupa’da yeterli miktarda üretilmeyen ancak ileri sanayi ve imalat uygulamaları için kritik öneme sahip vasıflı ve yüksek kalite çelik ürünlerine erişimi kısıtlayabileceği uyarısı yapıldı.

Düzenleyici baskılar artacak

Öte yandan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın devreye alındığı ve AB Emisyon Ticaret Sistemi kapsamında sunulan ücretsiz tahsisatların aşamalı olarak kaldırıldığı göz önünde bulundurulduğunda önerilen koruma önlemlerinin mevcut düzenleyici baskıları daha da artıracağı vurgulandı. Bu düzenlemeler bir araya geldiğinde sanayi değer zincirlerinde maliyetlerin daha da yükselmesinin beklendiği kaydedildi.

Daha orantılı bir yaklaşım çağrısı

Son kullanıcı sektörler, İsviçre gibi küresel kapasite fazlasına katkı sağlamayan ve Avrupa değer zincirlerine sürdürülebilir ve yüksek kalite çelik sağlayan ticaret ortaklarının koruma önlemleri kapsamı dışında bırakılması çağrısında bulundu.

Birlikler, yasama süreci boyunca daha orantılı ve dikkatlice ayarlanmış bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini vurgulayarak aşırı koruma önlemlerinin Avrupa’daki çelik kullanan sanayilerin rekabet gücünü zayıflatma riski taşıdığının altını çizdi.