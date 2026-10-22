UNESID İspanyol çelik sektörüne sağlanan karbon desteğindeki 43 milyon €'luk açığın kapatılmasını istiyor

Yerel basında çıkan haberlere göre İspanyol çelik üreticileri birliği UNESID, 2026 yılı için önerilen 157 milyon € tutarındaki dolaylı karbon maliyeti desteğinin sektörün tahmini ihtiyacının 43 milyon € altında kaldığını belirterek desteklerin artırılması çağrısında bulundu. Birlik yüksek enerji maliyetlerinin sürdüğü koşullarda yetersiz desteğin sektörün rekabet gücünü daha da zayıflattığı uyarısında bulundu.

Destekler 200 milyon € tutarındaki ihtiyacın altında kalıyor

UNESID, elektrik fiyatlarına yansıtılan karbon emisyon hakkı maliyetlerinin karşılanması için çelik üreticilerinin 200 milyon € desteğe ihtiyaç duyduğunu, önerilen tutarın ise bu seviyenin %21,5 altında kaldığını belirtti. Birlik yetersiz desteğin İspanyol üreticileri Avrupalı rakipleri karşısında dezavantajlı konuma getirerek üretim ve yatırım kararlarını olumsuz etkilediğini aktardı.

Sektör enerji maliyetlerinde kalıcı rahatlama talep ediyor

Birliğin geçici tahminlerine göre sektörün Mart-Aralık 2026 dönemindeki ek enerji maliyetleri 658 milyon € seviyesinde kaydedildi. Elektrik sistemindeki dengeleme hizmetlerinin maliyetleri de baskıyı artırırken, bazı tesisler elektrik fiyatlarının en yüksek olduğu saatlerde üretime ara veriyor.

UNESID, karbon desteklerinin artırılmasının yanı sıra gelecek yıllar için öngörülebilir bütçe planlaması ve yoğun elektrik tüketen sanayi kuruluşlarına uygulanan şebeke kullanım bedellerindeki indirimlerin kalıcı hale getirilmesini talep ederek İspanya'daki sanayi faaliyetlerinin ve yatırımların korunması için istikrarlı bir enerji politikasının önemini vurguladı.