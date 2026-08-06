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Hydnum Steel yeşil çelik projesi için 150 milyon €'luk finansman taahhüdü aldı

Perşembe, 06 Ağustos 2026 11:45:36 (GMT+3)   |   İstanbul

İspanyol yeşil çelik üreticisi Hydnum Steel, Ciudad Real'in Puertollano kentinde inşa edeceği düşük emisyonlu çelik tesisi için COFIDES tarafından yönetilen Eş Yatırım Fonu'ndan (FOCO) 150 milyon € tutarında yatırım taahhüdü aldığını açıkladı. Projenin, İber Yarımadası'nın ilk temiz çelik tesisi olması planlanıyor.

FOCO yatırımının, yaklaşık 600 milyon € öz kaynak ve 1 milyar € borç finansmanından oluşan ve toplamda 1,5 milyar €'nun üzerinde kaynak sağlaması beklenen finansman paketinin bir parçasını oluşturduğu ifade edildi. Projenin COFIDES'in yanı sıra Ekonomik İyileşme ve Dönüşüm Projesi (PERTE) II Endüstriyel Karbonsuzlaştırma Programı tarafından desteklendiği, ayrıca Russula liderliğinde sanayi ve finans sektöründen ortakların yer aldığı bir konsorsiyum tarafından geliştirildiği belirtildi.

İnşaatın 2026 sonuna kadar başlaması planlanıyor

Hydnum Steel, 2023 yılında duyurduğu projede teknik ve ticari açıdan önemli ilerlemeler kaydettiğini ifade etti. Şirket, Guadalquivir Hidrografik Konfederasyonu'ndan su altyapısına yönelik uyum çalışmaları konusunda onay aldığına ve 500 MW kapasiteli Brazatortas şebekesine erişim sağladığına dikkat çekti. Ayrıca mevcut takvime göre hafriyat ve inşaat çalışmalarının 2026 yılının sonuna kadar başlamasının beklendiğini bildirdi.

Öte yandan şirket, tesisin faaliyete geçmesinin ardından ilk beş yıllık planlanan yeşil çelik üretiminin tamamını kapsayan satış anlaşmaları imzaladığını dile getirdi.

Tesis emisyonlarda %98'e varan düşüş sağlayacak

Hydnum Steel, Puertollano'nun yeşil hidrojen ve %100 yenilenebilir elektrikle çalışan elektrik ark ocağı kullanarak fosil yakıt kullanımını tamamen bertaraf edecek tam dijital bir tesis olarak tasarlandığının altını çizdi. Bu üretim modelinin geleneksel yüksek fırın bazlı çelik üretimine kıyasla Kapsam 1 ve Kapsam 2 karbon emisyonlarını %98'e kadar azaltacağını vurguladı.

Bununla birlikte tesiste Arvedi ESP sürekli haddeleme teknolojisinin yer alacağı, aynı zamanda Sıfır Sıvı Deşarj su arıtma sistemi kullanılarak atık su deşarjının tamamen ortadan kaldırılacağı ve suyun yeniden kullanımının en üst seviyeye çıkarılacağı ifade edildi. Hydnum Steel, dijitalleşmenin operasyonel verimliliği artıracağını, üretim maliyetlerini düşüreceğini ve iş güvenliğini iyileştireceğini kaydetti.

ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.


Etiketler: İspanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma Yatırım Hydnum Steel 

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