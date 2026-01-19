 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ArcelorMittal...

ArcelorMittal Spain elektrik ark ocağı bazlı çelik üretimini desteklemek için hurda kalitesini iyileştirecek

Pazartesi, 19 Ocak 2026 14:16:13 (GMT+3)   |   İstanbul

ArcelorMittal Spain, Ar-Ge ekibinin FRICHATEAF adlı proje kapsamında mekanik sürtünme yoluyla hurda kalitesini iyileştirmeye yönelik bir sistem geliştirdiğini duyurdu. İspanya’nın Ekonomik İyileşme ve Dönüşüm Projesi (PERTE) programı kapsamında finanse edilen projenin, şirketin operasyonel öncelikleri ve karbonsuzlaşma stratejisiyle uyumlu olduğu belirtildi.

Projenin, halihazırda çelik üretiminde kullanılması zor olan düşük kalite hurdaların kalitesini artırmaya yönelik endüstriyel araştırma ve teknoloji geliştirme çalışmalarına odaklandığı ifade edildi. Sürtünmeye dayalı mekanik teknolojilerin uygulanmasıyla hurdanın tesis içinde işlenebileceği, bu sayede malzemelerin elektrik ark ocaklarında daha verimli kullanılabileceği ve dolayısıyla demir cevheri gibi hammaddelere olan bağımlılığın azalacağı vurgulandı.

Elektrik ark ocağı verimliliğinin ve çevresel performansın artırılması

ArcelorMittal Spain’e göre proje, hurda kalitesini önemli ölçüde iyileştirerek elektrik ark ocaklarının eritme verimliliğini artırmayı, enerji tüketimini düşürmeyi ve atık oluşumunu azaltmayı hedefliyor. Böylelikle emisyonların düşürüleceği, operasyonel performansın artırılacağı ve hurdanın düşük emisyonlu çelik üretim rotalarındaki rolünün güçlendirileceği aktarılıyor.

FRICHATEAF teknolojisinin öne çıkan özelliklerinden birinin, hurda içerisinde bulunan bakır, alüminyum, krom ve organik maddeler gibi elementlerin ayrılıp geri kazanılabilmesi olduğu paylaşıldı. Geri kazanılan bu elementlerin diğer endüstriyel uygulamalara yönlendirilmesiyle kaynak verimliliği ve döngüselliğin daha da artırılabileceği dile getirildi.

Döngüsel ekonomi ve hammadde arzına katkı

Genel olarak FRICHATEAF projesinin, düşük kalite hurdayı elektrik ark ocağı bazlı çelik üretimine uygun daha yüksek kaliteli hammaddelere dönüştürerek çelik sektöründe döngüsel ekonomi uygulamalarını güçlendirmeyi amaçlayan stratejik bir adım olarak öne çıktığının altı çizildi. Projenin, Avrupalı çelik üreticilerinin rekabet gücünü desteklemesinin, geleneksel hammadde tedarikine yönelik kısıtlamalardan kaynaklı olumsuz etkiyi azaltmasının ve çelik değer zincirinin karbonsuzlaşmasına katkı sağlamasının beklendiği bildirildi.


Etiketler: Hurda Hammaddeler İspanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma ArcelorMittal 

Benzer Haber ve Analizler

Küresel hurda piyasasına bakış: Türkiye’de deep sea hurda fiyatları yükseldi, Asya piyasaları güçlü ancak temkinli

16 Oca | Hurda ve Hammadde

Vietnam hurda piyasası gücünü koruyor

16 Oca | Hurda ve Hammadde

Tayvan ithal hurda piyasasında bir artış daha görüldü

16 Oca | Hurda ve Hammadde

Almanya ve Polonya’da yerel hurda fiyatları sınırlı arz ve zorlu lojistik koşullar nedeniyle yükseliyor

16 Oca | Hurda ve Hammadde

ABD’de Şubat ayı hurda fiyatlarının yatay seyretmesi veya 10-15$/mt artması bekleniyor

16 Oca | Hurda ve Hammadde

Türkiye’de ABD çıkışlı hurda fiyatları psikolojik eşik olan 375$/mt CFR’ı aştı

15 Oca | Hurda ve Hammadde

Assofermet: İtalya’da hurda fiyatları 2025’in Aralık ayında yukarı yönlü hareket etti

15 Oca | Çelik Haberler

Tayvan yerel piyasasında hurda fiyatları - 3. Hafta, 2026

15 Oca | Hurda ve Hammadde

Türkiye ithal hurda piyasasında yavaş yükseliş devam ediyor

14 Oca | Hurda ve Hammadde

Pakistan’da ithal hurda fiyatları hafifçe arttı, alımlar hala sınırlı

14 Oca | Hurda ve Hammadde





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis