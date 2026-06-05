Grupo Hunosa ve ArcelorMittal endüstriyel yan ürün geri kazanım projesi başlattı

İspanya’da devlete bağlı madencilik ve enerji şirketi Grupo Hunosa, endüstriyel yan ürünlerden mineral hammaddelerin geri kazanımına dayanan yeni döngüsel ekonomi projesine başladığını duyurdu. Proje kapsamında ArcelorMittal’in ürettiği metal içeren atıkların işlenmek üzere Hunosa’nın Batán geri kazanım tesisine ulaştığı bildirildi.

Projenin çelik üretiminden kaynaklanan atıklardaki değerli demirli malzemelerin ve karbon açısından zengin bileşenlerin geri kazanılarak yeniden üretim süreçlerine kazandırılmasına odaklandığı ifade edildi. Söz konusu şirketlerin, depolanan veya bertaraf edilen malzemelerin geri kazanımı sayesinde kaynak verimliliğini artırmayı ve atık oluşumunu azaltmayı hedeflediği dile getirildi.

Batán tesisi demir içeren malzemelerin geri kazanımına odaklanacak

Hunosa, Batán tesisinin yıllık 23.000 mt’dan fazla demir içeren malzemeyi ve yaklaşık 2.000 mt kömür karışımını işlemesini beklediğini söyledi. Projenin temel amaçlarından birinin, özellikle çelik üreticilerinin hammadde stok sahalarında birikmiş yüksek konsantre pelet içeren demir cevheri bazlı karışımlar gibi çelik yan ürünlerinin yeniden değerlendirilmesi olduğunu ifade etti. Özel ayrıştırma teknolojileri sayesinde bu malzemelerin geri kazanılarak yeniden endüstriyel kullanıma sunulabileceğini vurguladı.

Öte yandan tesisin kapalı devre su sistemiyle çalıştığı ve bu sayede su ihtiyacını büyük ölçüde kendi içinde karşılayarak toplam su tüketimini azalttığı aktarıldı.

Araştırma çalışmaları kaynak verimliliğini destekliyor

Endüstriyel geri kazanım programına paralel olarak Hunosa, Oviedo Üniversitesi ile çeşitli araştırma projeleri yürüttüğüne dikkat çekti. Bu çalışmaların, karmaşık endüstriyel karışımlardan değerli malzemelerin ayrıştırılması ve geri kazanılması üzerine yoğunlaştığı paylaşıldı. Araştırmalarla birlikte farklı sektörlerden kaynaklanan yan ürünlerden yeniden kullanılabilir kaynakların elde edilmesine yönelik yeni yöntemler geliştirilmesinin hedeflendiği, bu durumun hammadde yönetimi ve döngüsel ekonomi uygulamalarının güçlendirilmesine katkı sağladığı vurgulandı.

Hunosa, Batán tesisinde uygulanan geri kazanım süreçlerinin birçok çevresel fayda sağladığını da belirtti. Projenin, demir içeren malzemeleri ve karbon içeren bileşenleri geri kazanarak yeni hammaddelerin çıkarılması ve işlenmesiyle ilişkili karbon emisyonlarının azaltılmasına yardımcı olduğunun, endüstriyel malzemelerin kullanım ömrünü uzatarak ve atık oluşumunu en aza indirerek döngüsel ekonomi hedeflerini desteklediğinin ve malzeme geri kazanımı yoluyla yeni madencilik faaliyetlerine olan ihtiyacı azalttığının altını çizdi.