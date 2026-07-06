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Hydnum Steel’in Puertollano’daki yeşil çelik projesine PERTE programı kapsamında 60 milyon € destek

Pazartesi, 06 Temmuz 2026 11:04:14 (GMT+3)   |   İstanbul

İspanya basınında çıkan haberlere göre İspanyol yeşil çelik üreticisi Hydnum Steel’in Puertollano’da kurmayı planladığı yeşil çelik tesisi, Ekonomik İyileşme ve Dönüşüm Projesi (PERTE) programı kapsamında açılan ikinci çağrıda 60 milyon € finansman almaya resmi olarak hak kazandı.

Şirket, İspanya Sanayi ve Turizm Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği’nin NextGenerationEU programı desteğiyle sağlanan finansmanın, İber Yarımadası’nın ilk yeşil çelik tesisi olması beklenen projeye yönelik kurumsal desteği daha da güçlendirdiğini belirtti.

1,65 milyar €’luk proje uygulama aşamasına yaklaşıyor

Toplam 1,65 milyar € yatırım yapılması öngörülen projenin, 1.000’i doğrudan olmak üzere 5.000’in üzerinde kişiye istihdam sağlamasının beklendiği ifade edildi. Hydnum Steel, tesiste ithal fosil yakıt yerine yeşil hidrojen ve yerel olarak üretilen yenilenebilir enerji kullanacağını ve böylelikle Avrupa’da stratejik hammaddelerin rekabetçi ve sürdürülebilir şekilde üretilebileceğini göstermeyi hedeflediğini ifade etti.

Şirket, projenin duyulduğu 2023 yılından bu yana Ciudad Real’deki 500 MW kapasiteli Brazatortas şebekesine erişim sağladığını ve tesisin faaliyete geçmesinin ardından ilk beş yıllık planlanan yeşil çelik üretiminin tamamını kapsayan satış anlaşmaları imzaladığını dile getirdi.

Proje kurumsal düzeyde de destek görüyor

Proje ayrıca Castilla-La Mancha bölgesel yönetimi tarafından Stratejik Öneme Sahip Proje statüsüne layık görülürken, Dünya Ekonomik Forumu tarafından da çelik sektöründeki en yenilikçi karbonsuzlaşma projelerinden biri olarak tanındığı vurgulandı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Hydnum Steel CEO’su Eva Maneiro, PERTE desteğinin hem projenin ölçeğini hem de Avrupa’nın yeniden sanayileşmesi ve stratejik özerkliği açısından taşıdığı önemi teyit ettiğini belirtti. Maneiro, sağlanan desteğin projenin uygulamaya hazır olduğunu ve İspanya ile Avrupa Birliği’nin sanayi, enerji ve karbonsuzlaşma hedefleriyle uyumlu olduğunu gösterdiğini ifade etti.


Etiketler: İspanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma Yatırım Hydnum Steel 

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