Acerinox ve Alfa Laval düşük emisyonlu paslanmaz çelik uygulamaları için iş birliği yaptı

İspanyol paslanmaz çelik üreticisi Acerinox ile İsveçli endüstriyel teknoloji şirketi Alfa Laval, ısı transfer ekipmanlarında düşük emisyonlu paslanmaz çelik kullanımını yaygınlaştırarak sanayi kaynaklı emisyonları azaltmayı hedefleyen bir iş birliği anlaşması imzaladıklarını açıkladı.

Anlaşma kapsamında Alfa Laval, gıda işleme, enerji, veri merkezleri ve bina hizmetleri gibi birçok sektörde yaygın olarak kullanılan contalı plakalı eşanjörlerinin üretiminde Acerinox’un EcoACX® adlı paslanmaz çelik ürününü kullanacak.

EcoACX® %90 geri dönüştürülmüş malzeme içeriyor

Acerinox’un açıklamasına göre EcoACX®, yaklaşık %90 oranında geri dönüştürülmüş malzeme kullanılarak üretiliyor ve geleneksel paslanmaz çelik ürünlerine kıyasla yaklaşık %50 daha düşük karbon ayak izine sahip.

Şirket, ürünün geleneksel paslanmaz çelikle aynı kalite, dayanıklılık ve teknik performans standartlarını korurken emisyon azaltım hedeflerine de katkı sağladığını belirtti.

Söz konusu gelişme, Acerinox’un düşük emisyonlu malzemeler aracılığıyla sanayinin karbonsuzlaşmasını desteklemeyi amaçlayan daha geniş kapsamlı stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Alfa Laval tedarik zinciri emisyonunu azaltmayı hedefliyor

Alfa Laval, EcoACX®’in contalı plakalı eşanjörlerinde kullanılan kanal plakalarının önemli bir bölümünde kullanılmasının ürünlerinin çevresel etkisini azaltacağını belirtti.

Şirket, müşterilerinin ısı geri kazanımı ve termal yönetim teknolojileri sayesinde enerji verimliliğini artırmalarına yardımcı olmanın yanı sıra, düşük emisyonlu paslanmaz çelik kullanımının tedarik zincirinin üst aşamalarındaki emisyonları da önemli ölçüde azaltabileceğini ifade etti.

Eşanjörler, ısıtma, soğutma, yoğuşma, buharlaştırma veya ısı geri kazanımı gerektiren birçok endüstriyel süreçte yaygın olarak kullanılıyor.

Sanayinin karbonsuzlaşmasına odaklanılıyor

Şirketler, bu iş birliğinin sürdürülebilir malzemeler ile gelişmiş ısı transfer teknolojilerini bir araya getirerek daha düşük karbonlu endüstriyel çözümler sunacağını belirtti.

Taraflara göre girişim, ürün performansından ödün vermeden sera gazı emisyonlarının azaltılmasına malzeme seçiminin nasıl katkı sağlayabileceğini ortaya koyuyor.

İş birliğinin, müşterilerin sürdürülebilirlik hedeflerini desteklerken sanayi faaliyetlerinin karbonsuzlaşmasına yönelik daha geniş kapsamlı çalışmalara da katkı sağlaması hedefleniyor.

Düşük karbonlu malzemelere yönelik talep artıyor

Anlaşma, üretim sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin iklim hedeflerine ulaşmak ve tedarik zincirlerinin sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla daha düşük gömülü karbon emisyonuna sahip malzemelere yönelik artan talebini yansıtıyor.

Acerinox, geri dönüştürülmüş malzeme kullanımının ve düşük emisyonlu üretim süreçlerinin, daha temiz sanayi değer zincirlerine geçişte giderek daha önemli bir rol oynayacağını belirtti.