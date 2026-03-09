 |  Giriş 
Acerinox ve Jeremias yeni ürün grubuyla inşaat sektörünün karbonsuzlaşmasına katkı sağlıyor

Pazartesi, 09 Mart 2026 15:33:42 (GMT+3)   |   İstanbul

İspanyol paslanmaz çelik üreticisi Acerinox, Almanya merkezli sanayi grubu Jeremias Group ile birlikte dünyanın ilk düşük emisyonlu baca ve duman tahliye kanalı sistemi olarak tanımlanan Blueline marka ürün serisini piyasaya sürdüğünü duyurdu. Böylelikle inşaat sektörünün karbonsuzlaşmasına katkı sağlamanın hedeflendiği bildirildi.

Düşük emisyonlu inşaat projeleri için geliştirildi

%90’dan fazla geri dönüştürülmüş malzeme kullanılan Blueline serisinin, geleneksel baca ve kanallara kıyasla karbon ayak izinde en az %50 düşüş sağladığı ifade edildi.

Bununla birlikte yeni ürün grubunun Acerinox’un sürdürülebilir paslanmaz çeliği EcoACX® kullanılarak üretildiği vurgulandı. EcoACX®’in üretiminde ise yüksek oranda geri dönüştürülmüş girdi ve %100 yenilenebilir enerji kullanıldığı aktarıldı.

Şirketler, duman ve gaz tahliye sistemlerinin bina sektörünün karbonsuzlaşma stratejisinde önemli bir rol oynayabileceğini söyledi. Söz konusu iş birliği aracılığıyla düşük emisyonlu çelik ürünlerinin bina altyapısında kullanımını artırmayı ve sürdürülebilir sanayi üretimine geçişi desteklemeyi amaçladığını kaydetti.


Etiketler: İspanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma Acerinox 

