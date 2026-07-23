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Moeve ve ArcelorMittal Spain enerji verimliliği anlaşması imzaladı

Perşembe, 23 Temmuz 2026 10:50:09 (GMT+3)   |   İstanbul

İspanya merkezli enerji şirketi Moeve, ArcelorMittal Spain ile yıllık 2,1 TWh enerji tasarrufunu kapsayan enerji tasarruf sertifikalarının satın alınmasına yönelik anlaşma imzaladığını duyurdu. Söz konusu anlaşmanın sanayinin karbonsuzlaşmasını ve daha sürdürülebilir çelik üretimine geçişi desteklemesinin beklendiği bildirildi.

Gijón'daki karbonsuzlaşma projesi destekleniyor

Şirketler, enerji tasarruflarının ekonomik değere dönüştürülmesinin ArcelorMittal'in Gijón'daki uzun mamul tesisine yönelik karbonsuzlaşma planını ilerletmesini sağladığını belirtti. Söz konusu plan kapsamında inşa edilen yeni elektrik ark ocağının son aşamada olduğu aktarıldı. Projenin hem enerji tüketimini hem de çelik üretiminden kaynaklanan emisyonları önemli ölçüde azaltmasının beklendiği vurgulandı.

Yıllık 2,1 TWh enerji tasarrufunun Asturias Özerk Bölgesi'nin toplam nihai enerji tüketiminin %5'inden fazlasına denk geldiğinin, dönüşümün tamamlanmasının ardından Asturias'taki çelik üretiminden kaynaklanan emisyonlarda yıllık 1 milyon mt CO2e'ye varan azaltımın öngörüldüğünün altı çizildi.

Enerji tasarruf sertifikalarının önemine dikkat çekildi

Moeve Ticaret ve Temiz Enerjiler İcra Başkan Yardımcısı Carlos Barrasa, anlaşmanın enerji yoğunluğu en yüksek sektörlerden biri olan çelik sektörünün sürdürülebilirliğini ve rekabet gücünü artıracağını belirterek enerji tasarruf sertifikalarının çelik gibi sektörlerde enerji dönüşümünü hızlandıran önemli bir araç haline geldiğini dile getirdi.

ArcelorMittal Spain CEO'su Philippe Meyran ise anlaşmanın şirketin Gijón tesisindeki karbonsuzlaşma planını desteklediğini, düşük emisyonlu çelik üretimine olanak tanıdığını ve şirket faaliyetlerinin daha sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunduğunu söyledi.

Şirketler ayrıca enerji tasarruf sertifikalarının doğrulanmış enerji tasarrufları veya mali katkılar yoluyla işletmelerin İspanya Ulusal Enerji Verimliliği Fonu'na katkıda bulunmasını sağladığını aktardı. Sistem kapsamında bir sertifikanın bir yıl boyunca sağlanan 1 kWh enerji tasarrufunu temsil ettiği ve enerji verimliliği ile emisyon azaltımına yönelik uygulamalar sonucunda oluşturulduğu paylaşıldı.

ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.


Etiketler: İspanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma ArcelorMittal 

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