İspanya sanayi ve enerji maliyetlerine yönelik kriz paketi açıkladı, çelik sektörü yapısal enerji reformu çağrısı yaptı

İspanya hükümeti, küresel jeopolitik gerilimlerin enerji fiyatları üzerindeki etkisini hafifletmek ve sanayiyi desteklemek amacıyla 5 milyar €’luk krizle mücadele paketi açıkladı.

Resmî Gazete’de yayımlanan belgeye göre İran’daki gelişmelerin etkisiyle enerji piyasalarında artan dalgalanmalar elektrik fiyatlarını yükselterek çelik gibi enerji yoğun sektörlerin üretim maliyetlerini artırdı ve rekabet gücünü zayıflattı.

Kısa vadeli destek önlemleri devreye alındı

Kriz paketinin kısa vadeli destekler ve uzun vadeli yapısal adımlardan oluştuğu ifade edildi. Bu kapsamda enerji fiyatlarındaki KDV oranının 30 Haziran 2026’ya kadar %21’den %10’a düşürüldüğü, doğal gaz ve petrole uygulanan özel vergide geçici indirim yapıldığı ve elektriğe uygulanan özel verginin de geçici süreliğine minimum seviyeye çekildiği vurgulandı.

Öte yandan küresel ticarette yaşanan aksaklıklardan etkilenen şirketlere yönelik finansal desteklerin de pakete dahil edildiği ifade edildi. Bu destekler arasında iptal edilen fuarlar için geri ödemeler ve geri kazanılamayan maliyetleri karşılamaya yönelik yardımların yer aldığı paylaşıldı.

Sanayi dönüşümü için stratejik yatırımlar

Bununla birlikte İspanya, sanayinin dönüşümünü hızlandırmak amacıyla yeni yatırım araçlarını devreye aldığını aktardı.

Bu doğrultuda Stratejik Yatırım Projeleri kategorisi oluşturulurken, büyük ölçekli yatırımları önceliklendirecek özel bir komitenin kurulmasının planlandığına dikkat çekildi. Söz konusu projelerin yeniden sanayileşme ve tedarik zinciri dayanıklılığının yanı sıra yeşil ve dijital dönüşümü desteklemesinin hedeflendiği dile getirildi.

Elektrifikasyon ve yenilenebilir enerji ön planda

Kriz planında fosil yakıtlara bağımlılığı azaltmanın ve elektrifikasyonu hızlandırmanın önemine vurgu yapıldı.

Resmi verilere göre İspanya’nın elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payının yaklaşık %60 seviyesine ulaşmış olması, doğal gazın fiyatlardaki belirleyici rolünü sınırlandırdı ve fosil yakıt fiyat dalgalanmalarına maruziyeti azalttı.

Buna karşın elektrik dışındaki sektörlerde fosil yakıtlara bağımlılığın yüksek olduğu ve toplam enerji tüketiminde dışa bağımlılığın %67-70 seviyesinde bulunduğu belirtildi.

Hükümet, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji yatırımları ve elektrifikasyon teknolojilerini teşvik ederek düşük emisyonlu sanayi yatırımları için İspanya’yı daha rekabetçi hale getirmeyi hedeflediğini ifade etti.

Çelik sektöründen yapısal reform çağrısı

İspanyol çelik üreticileri birliği UNESID, açıklanan önlemleri memnuniyetle karşıladığını ve enerji fiyatlarındaki yükselişin değişken üretim maliyetlerinde %25’e varan artışa yol açtığını söyledi.

UNESID CEO’su Carola Hermoso, paketin acil sorunları ele aldığını ve enerji maliyetlerini düşürmeye yönelik atılan her adımın sektör açısından olumlu olduğunu ancak geçici önlemlerin tek başına yeterli olmayacağını savundu.

Birlik, istikrarlı ve rekabetçi bir uzun vadeli enerji çerçevesi olmadan endüstriyel faaliyetlerin sürdürülemeyeceğini, yatırım çekilemeyeceğini ve karbonsuzlaşma hedeflerinin ilerletilemeyeceğini vurguladı. UNESID ayrıca çelik sektörünün hem İspanya ekonomisi hem de Avrupa sanayisinin bağımsızlığı açısından stratejik önem taşıdığını belirterek enerji ve maliye politikalarının merkezine endüstriyel rekabetçiliğin yerleştirilmesi çağrısında bulundu.