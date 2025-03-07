UNESID: AB’nin enerji politikaları yüksek maliyetleri düşürmek için yetersiz

İspanyol çelik üreticileri birliği UNESID, Avrupa Birliğinin Temiz Sanayi Anlaşması ve Uygun Fiyatlı Enerji Eylem Planı’nı Avrupa çelik sektörünü olumsuz etkileyen yüksek enerji maliyetlerine etkili çözümler sunmadığı gerekçesiyle yetersiz olmakla eleştirdi.

Birlik, AB’de toptan enerji fiyatlarının halen tarihi seviyelerin üzerinde olduğuna ve ABD ile Çin gibi ülkelerin enerji fiyatlarının 2 ila 4 kat üzerinde yer aldığına dikkat çekti. Avrupa Komisyonunun endüstriyel enerji maliyetlerini düşürmek için uzun vadeli enerji alım anlaşmaları gibi çözümler önerdiğini ancak bu çözümlerin yenilenebilir enerji üretim maliyetlerindeki düşüşü alıcılara yansıtmadığı için henüz somut fayda sağlamadığını dile getirdi. Dolayısıyla UNESID, AB enerji piyasasında yapısal reform yapılmadığı takdirde enerji maliyetlerinin yüksek seviyelerde kalmaya devam edeceğini düşünüyor.

Sonuç olarak UNESID, Avrupa Komisyonuna enerji yoğun sektörlere istikrarlı ve rekabetçi enerji fiyatları sağlayacak anlaşmaların hazırlanması ve uygulanmasına yönelik net yönergeler hazırlaması çağrısında bulundu. Düşük karbonlu enerji yatırımlarının doğru bir adım olmasına rağmen bunların etkisinin orta ve uzun vadede görüleceğinin altını çizdi. Ayrıca çelik sektörünün ayakta kalabilmesi ve küresel piyasada rekabet gücünü koruyabilmesi için acil çözümlere ihtiyaç duyduğunu da ekledi.

UNESID Genel Direktörü Carola Hermoso, “Avrupa çelik sektörü, yapısal önlemler alınmadığı takdirde ayakta kalamaz. Düşük karbonlu enerji yatırımlarının etkisini göstermesi için yıllarca bekleyemeyiz. Sektörün rekabet gücünü ve devamlılığını güvence altına almak, binlerce istihdamı tehlikeye atmadan karbondan arınmak amacıyla acil çözümlere ihtiyacımız var,” dedi.