Ukrayna’nın pik demir üretimi 2026’nın Ocak-Şubat döneminde %11,2 düştü

Ukrayna Çelik Birliği Ukrmetallurgprom tarafından yayımlanan verilere göre pik demir üretimi bu yılın Şubat ayında aylık %16 ve yıllık %15,2 düşüşle 461.900 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda ham çelik üretimi aylık %0,8 artışla ve yıllık %9,9 düşüşle 515.000 mt seviyesinde yer alırken, nihai mamul üretimi bir önceki aya kıyasla %4 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %18,2 azalarak 390.300 mt seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan bu yılın ilk iki ayında Ukrayna yıllık %11,2 düşüşle 1,01 milyon mt pik demir üretirken, ham çelik üretimi yıllık %13,2 azalışla 1,03 milyon mt ve nihai mamul üretimi de yıllık %16,8 düşüşle 797.000 mt seviyelerine geriledi.