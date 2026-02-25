 |  Giriş 
Ukraynalı Interpipe, Polonya’daki jeotermal arama projesine muhafaza borusu tedarik etti

Çarşamba, 25 Şubat 2026 15:10:17 (GMT+3)

Ukraynalı çelik boru ve demir yolu tekerleği üreticisi Interpipe, Polonya’daki POLICE GT-1 jeotermal arama projesi için muhafaza boruları tedarik ettiğini açıkladı. Proje, kurulması planlanan termal suyla çalışan ısıtma tesisi için hidrojeolojik koşulların değerlendirilmesini amaçlıyor.

2.400 metre sondaj için yüksek performanslı muhafaza borusu

Interpipe, ara muhafaza dizisi için 13 3/8 inç çapında, yüksek dayanımlı L80 kalite çelikten üretilmiş muhafaza boruları teslim etti. Ürünler, jeotermal arama ve değerlendirme kuyuları için özel olarak tasarlandı.

Borular, kuyu içindeki yüksek gerilimlere dayanacak şekilde geliştirilirken, göçmeye karşı direnç sağlamak amacıyla optimize edilmiş et kalınlığına sahip olarak üretildi. Yüksek tuzluluk oranına sahip ve klorür korozyonuna maruz kalabilecek ortamlarda dayanıklılığı artırmak için korozyona dayanıklı alaşımlar kullanıldı.

Sondaj programı kapsamında 2.400 metre derinliğe kadar dikey kuyu açılması hedeflendi. En az 70°C sıcaklıkta ve saatlik 250 m³ debiyle su çıkarımı öngörülürken, nihai sondaj derinliği 2.165 metre oldu.


