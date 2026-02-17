 |  Giriş 
Ukraynalı Kametstal zorunlu duruşun ardından haddehanede üretime yeniden başladı

Salı, 17 Şubat 2026 11:25:35 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukraynalı çelik üreticisi Kametstal Iron and Steel Works, Metinvest grubuna bağlı bir şirket olarak, uzun süreli zorunlu duruşun ardından haddehanesinde üretime yeniden başladığını açıkladı.

Bu yıl Ocak ayında haddehane, 524 mt’luk ilk demir yolu vagon aksını haddeden geçirerek yüksek katma değerli bir ürünü, altyapıya yönelik devam eden saldırıların yol açtığı ciddi enerji istikrarsızlığına rağmen yeniden piyasaya sundu.

Arz kesintileri üretimi yaklaşık bir yıl durdurdu

Savaş koşulları altında haddehane, aks üretimi için gereken çelik kütük arzında büyük zorluklarla karşılaştı. Daha önce kütükler Azovstal tarafından tedarik ediliyordu.

Geçtiğimiz yıl süregelen askeri operasyonlar nedeniyle alternatif Ukraynalı tedarikçi de haddehanenin ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldi. Bunun sonucunda söz konusu üretim hattı yaklaşık bir yıl süreyle devre dışı kaldı.

Metinvest ve Kametstal uzmanlarının yoğun çalışmaları sonucunda alternatif çözüm olarak ithal kütükler kullanıldı. Bu sayede haddehane, Ocak ayı itibarıyla hem iç piyasa hem de Avrupa’daki müşteriler için sıcak haddelenmiş demir yolu aksı üretimine yeniden başladı.

Ekipman revizyonu ve teknik hazırlık tamamlandı

Bu kadar uzun bir aranın ardından üretimin yeniden başlatılması, 250 No’lu haddehanede hem hammadde hem de ekipman açısından kapsamlı bir hazırlık süreci gerektirdi. Hazırlık çalışmaları Aralık 2025’te başladı. Hadde uzmanları ve mühendislik ekipleri, hadde hattının başlıca bileşenlerinde kapsamlı bir inceleme ve revizyon gerçekleştirdi.


Etiketler: Ukrayna BDT Çelik Üretimi Kametstal 

