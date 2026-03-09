 |  Giriş 
Ukraynalı Kametstal Romanya’ya B500C inşaat demiri ihracatına başladı

Pazartesi, 09 Mart 2026 10:22:36 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukraynalı madenci ve çelik üreticisi Metinvest’in bağlı kuruluşu Kametstal Iron and Steel Works, 2026 üretim programı kapsamında Romanya’ya B500C kalite inşaat demiri sevkiyatına başladığını açıkladı.

Şirket, Romanya sertifikasyon kuruluşu ICECON tarafından geçtiğimiz yılın sonunda verilen sertifikanın ardından 2026 başından bu yana 8-25 mm nominal çapa sahip 2.300 mt’un üzerinde inşaat demirini Romanya’ya sevk etti.

Romanya standartlarına uygun üretim

Romanya standartlarına uygun B500C inşaat demiri üretimi, standart ürünlere kıyasla çeşitli teknik uyarlamalar gerektiriyor.

Söz konusu ürün belirli geometrik parametreler, standart ağırlık ve özel bir nervür desenine sahip olmasının yanı sıra daha geniş bir mekanik özellik aralığını karşılayacak şekilde üretiliyor. Bu özellikler, AB’deki inşaat projelerinde gerekli olan daha yüksek mukavemet ve rijitlik gereksinimlerini karşılamayı amaçlıyor.

Haddehane operatörü ve haddehane bölüm başkanı Olexander Oliynyk konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Romanyalı müşteriler için farklı ölçülerde inşaat demiri üretimi artık 400/200 haddehanesinin aylık üretim programının istikrarlı bir parçası haline geldi,” dedi.

İhracat pazarlarını genişletme stratejisi

Romanya’ya sevk etmek üzere B500C inşaat demiri üretiminin başlamasıyla Kametstal, ihracat pazarlarını genişletmeye ve talep görülen Avrupa pazarlarındaki varlığını güçlendirmeye devam ediyor.

Bu adım aynı zamanda Ukrayna menşeli çelik ürünlerinin rekabet gücünü artırma ve AB’nin inşaat tedarik zincirlerine erişimi genişletme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Ukrayna BDT Çelik Üretimi Kametstal 

