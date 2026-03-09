Ferrexpo Ukrayna’da pelet üretimine yeniden başladı

İsviçre merkezli olan ve Ukrayna'da demir cevheri varlıkları bulunan madenci Ferrexpo, elektrik arzı ve fiyatlarında yaşanan iyileşmenin ardından Ukrayna’daki tesislerinde pelet üretimine yeniden başladığını açıkladı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere şirket, Ukrayna’nın enerji üretim ve iletim altyapısına yönelik saldırılar nedeniyle Ocak ayında üretimi geçici olarak durdurmuştu.

Ferrexpo Poltava Mining tesisinde bulunan bir pelet üretim hattı yeniden faaliyete geçti. Şirket, demir cevheri peletlerini Orta ve Doğu Avrupa’daki müşterilerine kendi demir yolu vagon filosunu kullanarak ihraç ediyor.

Üretimin yeniden başlamasının şirketin zorlu koşullara uyum sağlama kabiliyetini gösterdiğini belirten Ferrexpo Geçici Yönetim Kurulu Başkanı Lucio Genovese, Ukrayna genelinde hasar gören enerji altyapısının onarılması için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

İsviçre’deki bağlı kuruluşa ilişkin gelişmeler

Ferrexpo ayrıca İsviçre’de bulunan ticaret şirketi Ferrexpo AG ile ilgili bir güncelleme paylaştı. Şirketin bankacılık ilişkisi bulunan MBaer Merchant Bank AG’nin lisansı İsviçre Finansal Piyasalar Denetleme Kurumu tarafından iptal edilerek tasfiye sürecine alındı.

Ferrexpo AG’nin söz konusu bankada yaklaşık 3 milyon $ mevduatı bulunuyor. Bu tutar, şirketin 27 Şubat 2026 itibarıyla yaklaşık 30 milyon $ olan net nakit varlığının bir kısmını oluşturuyor. Açıklamaya göre bankanın tüm müşterilerin ve alacaklıların ödemelerini karşılayacak yeterli varlığı mevcut. Bu nedenle Ferrexpo mevduatını geri almayı bekliyor ancak geri ödemenin ne zaman yapılacağı henüz net değil.

Şirket, bankanın tasfiye sürecinin diğer finansal kurumlarla ilişkilerini etkilemediğini ve Ukrayna’daki operasyonları üzerinde önemli bir etki yaratmasının beklenmediğini belirtti. Bununla birlikte Ferrexpo, Ukrayna dışına ödeme yapabilme kapasitesinin şu anda sınırlı olduğunu kabul etti. Bu nedenle yönetim, uluslararası ticari işlemleri sürdürebilmek için Ferrexpo AG için alternatif bankacılık çözümleri arıyor. Şirket, Ukrayna dışında yeni bankacılık çözümleri bulunamazsa bu durumun grup için büyük olumsuz sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.