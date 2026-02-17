Ukrayna’nın toplam çelik ihracatı 2026’nın Ocak ayında %8,1 arttı

Ukrayna Çelik Birliği Ukrmetallurgprom tarafından yayımlanan verilere göre bu yılın Ocak ayında toplam çelik üretimi bir önceki yılın aynı ayında kaydedilen 480.200 mt’a kıyasla 406.400 mt seviyesinde yer aldı. Toplam çelik üretiminin 300.800 mt’u veya %74’ü ihraç edilirken, 105.600 mt’u veya %26’sı iç piyasaya tedarik edildi. 2025 yılının Ocak ayına bakıldığında toplam üretimin 286.100 mt’u veya %59,6’sı dış ve 194.100 mt’u veya %40,4’ü iç piyasalara sevk edilmişti. Böylelikle toplam çelik ihracatı yıllık %8,1 yükselirken, toplam yerel çelik satışları ise yıllık %45,6 azalmış oldu.

Yassı mamul ihracatı söz konusu ayda yıllık %1,3 artışla 157.500 mt seviyesinde yer alırken, yarı mamul ihracatı yıllık %53,9 artışla 124.200 mt seviyesine çıktı. Ayrıca söz konusu yılda uzun mamul ihracatı da yıllık %61,7 düşerek 19.100 mt seviyesinde yer almaya başladı.

Aynı ayda toplam ihracatta yarı mamullerin payı, 2025 yılının Ocak ayında kaydedilen %28,21’e kıyasla %41,29 seviyesinde yer alırken, yassı mamullerin payı da %54,35’e kıyasla %52,36’ya geriledi. Ayrıca toplam ihracatta uzun mamullerin payı ise bir önceki yılın aynı ayında kaydedilen %14,70’e kıyasla %6,35 seviyesinde yer aldı.

Ocak ayında yerel çelik tüketimi yıllık %26,5 düşüşle 218.500 mt seviyesine geriledi ve tüketimin 112.900 mt’u veya %51,67’si ithalat yoluyla karşılandı. 2025 yılının Ocak ayında yerel tüketim 297.100 mt seviyesinde yer almıştı ve tüketimin 103.000 mt’u veya %34,67’si ithalat ile karşılanmıştı.

Söz konusu ayda Ukrayna’nın toplam çelik ithalatı yıllık %9,6 112.900 mt seviyesine yükseldi. Özellikle Ukrayna yıllık %3,9 düşüşle 85.600 mt yassı mamul ithal ederken, uzun mamul ithalatı 2025 yılının Ocak ayına kıyasla %25,2 artışla 13.900 mt ve yarı mamul ithalatı da 2.800 mt’a kıyasla 13.400 mt seviyelerinde kaydedildi.

Öte yandan toplam ithalatta yassı mamullerin payı, 2025 yılının Ocak ayında kaydedilen %86,50’ye kıyasla %75,82 seviyesine düşerken, uzun mamullerin payı da bir önceki yıl kaydedilen %10,78’e kıyasla %12,31 seviyesinde yer aldı.

Başlıca ihracat pazarları 2026 yılının Ocak ayında %64,9 ile AB-27 ülkeleri, %19,1 ile diğer Avrupa ülkeleri ve %9,3 ile Afrika olurken, Ukrayna’nın ithalat yaptığı başlıca rotalar ise %42,1 ile diğer Avrupa ülkeleri, %30 ile Asya ve %18,8 ile AB-27 ülkeleri olarak kayıtlara geçti.