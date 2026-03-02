 |  Giriş 
ArcelorMittal Kryvyi Rih döküm tesisinde üretimi geçici olarak durdurdu

Pazartesi, 02 Mart 2026 11:42:08 (GMT+3)   |   İstanbul

Lüksemburg merkezli ArcelorMittal’in Ukrayna’da bulunan bağlı kuruluşu ArcelorMittal Kryvyi Rih, döküm ve makine tesisindeki üretimi bakım çalışmaları ve operasyonel zorluklar nedeniyle üç ay süreyle geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

Şirket, tesiste güvenliğin sağlanması ve teknik standartlara uyum için gerekli onarım ve ayarlamaların yapılabilmesi amacıyla üretim faaliyetlerine zorunlu ara verildiğini belirtti.

Bakım ve tedarik sıkıntıları

ArcelorMittal Kryvyi Rih, tesisteki üretimin durdurulmasının ekipman bakım ihtiyaçlarının giderilmesi ve lojistik ile piyasa kaynaklı baskılardan etkilenen kritik girdilerin kesintisiz tedarikinin sağlanması için gerekli olduğunu ifade etti. Planlanan bakım çalışmalarının tamamlanması ve tedarik koşullarının istikrar kazanmasının ardından üretimin yeniden başlayacağı bildirildi.

Söz konusu tesis, ArcelorMittal Kryvyi Rih’in endüstriyel yapısı içinde stratejik bir birim olarak çeşitli mühendislik çelik ürünleri üretiyor. Bu ürünler mekanik ve yapısal uygulamalarda kullanılıyor.

Şirket yönetimi, geçici duruşun iş sağlığı ve güvenliği ile ürün kalitesi standartlarını korumaya yönelik sorumlu bir operasyonel uygulama olduğunu vurguladı. Müşteri ve iş ortaklarına, kesintinin en aza indirilmesi ve tesisin mümkün olan en kısa sürede tam kapasiteyle faaliyete dönmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

ArcelorMittal Kryvyi Rih, söz konusu tesisteki üretim duruşuna rağmen ana çelik tesislerinde üretimin devam ettiğini ve değişen piyasa koşullarına paralel olarak tedarik zinciri koordinasyonu ile üretim planlamasının sürdürüldüğünü kaydetti.


