Zaporizhstal, Metinvest Tubular Iasi’ye ilk haddelenmiş çelik sevkiyatını gerçekleştirdi

Ukrayna merkezli Metinvest’e bağlı Zaporizhstal, 2025 yılı sonunda Metinvest bünyesine katılan Romanya merkezli Metinvest Tubular Iasi’ye sıcak haddelenmiş ürün sevkiyatına başladığını açıkladı.

2026 yılının başından bu yana Zaporizhstal, 22.000 mt sıcak haddelenmiş yapısal çelik sevk etti. Şirket, yıl boyunca Romanya’daki boru tesisine toplam 180.000 mt’a kadar ürün tedariki gerçekleştirmeyi planlıyor.

Açıklamaya göre Zaporizhstal çeliğinden üretilen borular, yapılan testlerin ardından Avrupa sertifikasyon gerekliliklerini tam olarak karşıladı. Bu durumun uzun vadeli iş birliği planlarını desteklediği belirtildi.

Zaporizhstal Genel Müdür Vekili Taras Shevchenko, “Ukrayna ile Avrupa arasındaki ekonomik ortaklığı güçlendirecek yeni bir iş birliği formatı oluşturmaktan memnuniyet duyuyoruz,” dedi.

Zaporizhstal, yıllık haddelenmiş çelik üretiminin %80’ine kadar olan bölümünün geleneksel olarak boyuna kaynaklı boru ve profil üretiminde kullanıldığını bildirdi.