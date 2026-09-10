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Ukrayna'nın pik demir üretimi 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde %14,8 azaldı

Perşembe, 10 Eylül 2026 14:42:52 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukrayna Çelik Birliği Ukrmetallurgprom tarafından yayımlanan verilere göre pik demir üretimi bu yılın Ağustos ayında aylık %40,5 ve yıllık %65,6 düşüşle 257.100 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda ham çelik üretimi aylık %39,4 ve yıllık %57,3 düşüşle 277.000 mt seviyesine gerilerken, nihai mamul üretimi bir önceki aya kıyasla %29,6 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %57,4 düşerek 269.500 mt seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan bu yılın Ocak-Ağustos döneminde Ukrayna yıllık %14,8 düşüşle 4,35 milyon mt pik demir üretirken, ham çelik üretimi yıllık %12,5 azalışla 4,30 milyon mt ve nihai mamul üretimi de yıllık %15,6 düşüşle 3,59 milyon mt seviyelerine geriledi.

Etiketler: Ukrayna BDT Çelik Üretimi 
ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.

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