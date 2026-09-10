Ukrayna'nın pik demir üretimi 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde %14,8 azaldı

Ukrayna Çelik Birliği Ukrmetallurgprom tarafından yayımlanan verilere göre pik demir üretimi bu yılın Ağustos ayında aylık %40,5 ve yıllık %65,6 düşüşle 257.100 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda ham çelik üretimi aylık %39,4 ve yıllık %57,3 düşüşle 277.000 mt seviyesine gerilerken, nihai mamul üretimi bir önceki aya kıyasla %29,6 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %57,4 düşerek 269.500 mt seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan bu yılın Ocak-Ağustos döneminde Ukrayna yıllık %14,8 düşüşle 4,35 milyon mt pik demir üretirken, ham çelik üretimi yıllık %12,5 azalışla 4,30 milyon mt ve nihai mamul üretimi de yıllık %15,6 düşüşle 3,59 milyon mt seviyelerine geriledi.