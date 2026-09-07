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Centravis, Motor Oil Hellas rafinerisi için iki paslanmaz çelik boru siparişi aldı

Pazartesi, 07 Eylül 2026 10:27:08 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukraynalı dikişsiz paslanmaz çelik boru üreticisi Centravis, yerel basında yer alan haberlere göre Yunanistan'da bulunan Motor Oil Hellas rafinerisi için toplam 50 mt tutarında iki sipariş aldı.

Centravis ürünleri doğrudan rafineride kullanılacak. Yunan müşteri ilk teslimatın kısa süre ardından ikinci siparişi verirken, Centravis bunun ilerleyen dönemde iş birliğinin devam etme potansiyeline işaret ettiğini belirtti.

Centravis Avrupa rafineri sektöründeki konumunu güçlendiriyor

Motor Oil Hellas, Güneydoğu Avrupa'nın önde gelen enerji ve rafineri şirketlerinden biri. Şirketin Korint bölgesindeki rafinerisi, yardımcı tesisleri ve yakıt dağıtım altyapısıyla birlikte Yunanistan'ın özel sektöre ait en büyük sanayi kompleksini oluşturuyor ve Avrupa'nın en modern rafinerilerinden biri olarak kabul ediliyor.

Centravis Satış Direktörü Artem Atanasov, “Rafineri sektöründe boru kalitesi, çelik kaliteleri ve teknik standartlara uygunluk konusunda özellikle yüksek gereklilikler bulunuyor. Bu, bizim için önemli bir proje ve Avrupa piyasasında güçlü bir referans,” ifadelerini kullanırken, tekrar sipariş verilmesinin müşterinin şirketin ürünlerine ve ekibine duyduğu güveni gösterdiğini belirtti.

Etiketler: Boru Borular Ukrayna BDT Çelik Üretimi 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Sanayi Boruları

Dış Çap 21 - 219 mm
Et Kalınlığı 1,5 - 3 mm
 
Tedarikçi NEVSAC METAL SAN.INS.NAK.TIC.LTD.STI
Teklifi Gör

Tesisat Boruları

Dış Çap 21,3 - 165,1 mm
Et Kalınlığı 2,6 - 5 mm
 
Tedarikçi DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör

Sanayi Boruları

Dış Çap 21,3 - 323,9 mm
Et Kalınlığı 0,7 - 12 mm
 
Tedarikçi DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör

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