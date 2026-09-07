Centravis, Motor Oil Hellas rafinerisi için iki paslanmaz çelik boru siparişi aldı

Ukraynalı dikişsiz paslanmaz çelik boru üreticisi Centravis, yerel basında yer alan haberlere göre Yunanistan'da bulunan Motor Oil Hellas rafinerisi için toplam 50 mt tutarında iki sipariş aldı.

Centravis ürünleri doğrudan rafineride kullanılacak. Yunan müşteri ilk teslimatın kısa süre ardından ikinci siparişi verirken, Centravis bunun ilerleyen dönemde iş birliğinin devam etme potansiyeline işaret ettiğini belirtti.

Centravis Avrupa rafineri sektöründeki konumunu güçlendiriyor

Motor Oil Hellas, Güneydoğu Avrupa'nın önde gelen enerji ve rafineri şirketlerinden biri. Şirketin Korint bölgesindeki rafinerisi, yardımcı tesisleri ve yakıt dağıtım altyapısıyla birlikte Yunanistan'ın özel sektöre ait en büyük sanayi kompleksini oluşturuyor ve Avrupa'nın en modern rafinerilerinden biri olarak kabul ediliyor.

Centravis Satış Direktörü Artem Atanasov, “Rafineri sektöründe boru kalitesi, çelik kaliteleri ve teknik standartlara uygunluk konusunda özellikle yüksek gereklilikler bulunuyor. Bu, bizim için önemli bir proje ve Avrupa piyasasında güçlü bir referans,” ifadelerini kullanırken, tekrar sipariş verilmesinin müşterinin şirketin ürünlerine ve ekibine duyduğu güveni gösterdiğini belirtti.