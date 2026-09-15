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Metinvest'in net zararı satış gelirindeki yükselişe rağmen operasyonel zorluklar nedeniyle 2026'nın ilk yarısında arttı

Salı, 15 Eylül 2026 12:22:00 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukraynalı madenci ve çelik üreticisi Metinvest, bu yılın ilk yarısına ilişkin konsolide mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirket, net maliyetlerinin yükselmesi, bağlı kuruluşların elden çıkarılmasından kaynaklanan zararın artması ve finansman maliyetlerinin yükselmesi sebebiyle 2025 yılının ilk yarısında kaydedilen 58 milyon $ net zarara kıyasla 202 milyon $ net zarar açıklarken, satış geliri ise çelik ve demir cevheri ürünlerinin satış fiyatlarının yükselmesi ve şirket içi yarı mamul, nihai mamul ve konsantre demir cevheri sevkiyatlarının artmasının desteğiyle yıllık %3 artışla 3,66 milyar $ seviyesine yükseldi. Bununla birlikte Metinvest'in AVFÖK'ü, 2025 yılının aynı döneminde kaydedilen 339 milyon $'a kıyasla %8 düşerek 311 milyon $ ve faaliyet kârı da 203 milyon $'a kıyasla 73 milyon $ seviyelerinde gerçekleşti.

Yılın ilk yarısında Metinvest'in Ukrayna'daki tesislerinin kapasite kullanım oranları güvenlik, enerji arzı, lojistik ve ekonomik kısıtlamalar sebebiyle farklılık gösterdi. Şirketin yatırım harcamaları yıllık %13 artışla 103 milyon $ seviyesine yükselirken, bakım çalışmaları toplam yatırım harcamalarının %83'ünü oluşturdu. Şirketin başlıca projeleri arasında Northern Iron Ore tesisinde gerçekleştirilen cevher zenginleştirme faaliyetlerinden kaynaklı atıkların yoğunlaştırılmasına yönelik projede kaydedilen ilerleme ve Kametstal'da gerçekleştirilen kapsamlı bakım çalışmaları yer aldı.

Söz konusu dönemin ardından yoğunlaşan füze ve insansız hava aracı saldırılarının güvenlik risklerini artırdığını ifade eden şirket, Karadeniz limanları üzerinden yapılan sevkiyatların sekteye uğramasının ihracat ve ithalat lojistiğini daha da sınırlandırdığını dile getirdi. Southern Iron Ore ortak girişiminde üretimi geçici olarak durdururken, Ağustos ve Eylül aylarında Zaporizhstal ve Kametstal'a düzenlenen füze saldırılarının can kayıpları ve yaralanmalara, ayrıca üretim ve destek altyapısında ciddi hasara yol açarak saldırılardan etkilenen tesislerde faaliyetlerin geçici olarak durdurulmasına neden olduğunu vurguladı. Metinvest, tesisleri kademeli olarak onarmayı ve yüksek fırınları aşamalı olarak yeniden devreye almayı planladığını ekledi.

Etiketler: Ukrayna BDT Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Kametstal Metinvest Zaporizhstal 
ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.

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