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Rusya'nın yeni füze saldırısında Metinvest'e ait Zaporizhstal tesisinin üretim altyapısı hasar gördü

Cuma, 28 Ağustos 2026 12:13:56 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukraynalı madenci ve çelik üreticisi Metinvest, Rus askeri güçlerinin 11 Ağustos'ta üretimin tamamen durmasına yol açan bir önceki saldırısının ardından 27 Ağustos'un erken saatlerinde Zaporizhstal çelik tesisine bir saldırı daha düzenlediğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre beş balistik füze, tesisin yüksek fırın ekipmanlarına, enerji ve ulaşım altyapısına ve açık alanlarına isabet etti. Son saldırıda herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmezken, vardiyada bulunan çalışanlar hava saldırısı alarmının verilmesinin ardından sığınaklara ulaştı.

Metinvest, uzmanların hasarın boyutunu değerlendirdiğini ve atılacak sonraki adımları belirlemek üzere tesisin üretim, enerji ve ulaşım altyapısını incelediğini belirtti ancak üretimin yeniden başlamasına ilişkin herhangi bir takvim paylaşmadı.

Son saldırı onarım çalışmaları esnasında meydana geldi

SteelOrbis'in daha önceden de bildirdiği üzere 11 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen saldırıda Zaporizhstal bünyesindeki sekiz çalışan hayatını kaybederken, 26 çalışan da yaralanmıştı. Metinvest, balistik füzelerin hava saldırısı alarmının verilmesinden iki dakika sonra tesise isabet ederek yüksek fırın ekipmanlarına, enerji tesislerine ve diğer altyapıya zarar verdiğini bildirmişti.

11 Ağustos'taki saldırının ardından şirket, Zaporizhstal'de acil onarım çalışmaları gerçekleştirmiş, aynı zamanda ekipmanlara erişmek, hasarı değerlendirmek ve faaliyetlerin yeniden başlatılmasına yönelik imkânları belirlemek amacıyla hasarlı yapıların sökümüne başlamıştı. Üretimin tamamen durmasıyla birlikte tesiste bulunan çalışanların sayısı azaltılmış ve çekirdek bir ekip sahada kalmaya devam etmişti.

Metinvest Operasyon Direktörü Oleksandr Myronenko, 11 Ağustos'taki saldırının Zaporizhstal'de İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş ölçekte yıkıma yol açtığına ve son saldırının, bir öncekinin enkazını kaldırmaya yönelik çalışmalar esnasında gerçekleştiğine dikkat çekti. Ayrıca Zaporizhstal'in boru, beyaz eşya ve motorlu taşıt üretiminde kullanılan pik demir ve haddelenmiş çelik üreten sivil bir sanayi kuruluşu olduğunu ve askeri ürün üretmediğini kaydetti.

Etiketler: Ukrayna BDT Çelik Üretimi Zaporizhstal Metinvest 
ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.

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