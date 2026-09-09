ArcelorMittal Kryvyi Rih: Rekabet gücünün korunması için elektrik fiyatları düşürülmeli ve daha öngörülebilir olmalı

Ukraynalı çelik üreticisi ArcelorMittal Kryvyi Rih (AMKR), Rusya'nın saldırılarının ardından yüksek ve öngörülemeyen elektrik maliyetlerini yerel çelik sektörünün karşı karşıya olduğu en büyük zorluklardan biri olarak gösterdi ve Ukrayna hükümetine uzun vadeli elektrik ihale mekanizmasını gözden geçirme çağrısında bulundu.

AMKR CEO'su Mauro Longobardo'ya göre şirketin üretim maliyetleri içerisinde elektrik ve doğal gazın payı 2020 yılına kıyasla neredeyse üç katına çıkarak %40'a ulaştı. Şirketin ortalama elektrik fiyatının bu yılın Ağustos ayında 170$/MWh seviyesinde yer aldığını ve elektrik fiyatlarının kış aylarında önemli ölçüde yükselmesinin beklendiğini belirtti.

Longobardo, zayıf talep nedeniyle elektrik fiyatlarının Ağustos ayının ikinci yarısında geçici olarak düşmesine rağmen Ukraynalı üreticilerin elektrik maliyetlerinin AB'deki rakiplerine kıyasla halen çok daha yüksek olduğunu ifade etti.

Uzun vadeli elektrik ihalelerinde değişiklik çağrısı

Şirket, Ukrayna hükümeti tarafından uygulamaya konulan uzun vadeli elektrik sözleşmelerinin fiyat dalgalanmalarına maruz kalma riskini azaltmasını bekliyordu. Ancak Longobardo, ilk ihalelerin çoğunu tüccarların kazanmasının sanayi sektöründeki son kullanıcıların uzun vadeli sözleşmeler kapsamında elektriğe daha kolay erişebilmesi için mevcut mekanizmanın gözden geçirilmesi gerektiği anlamına geldiğini aktardı.

Bu bağlamda Longobardo, Bakanlar Kurulu'nun 499 sayılı kararında değişiklik yapılması çağrısında bulunarak özel ikili sözleşme ihaleleri aracılığıyla sunulan elektrik miktarının planlanan yıllık satışların %0,5-2'sinden daha yüksek bir seviyeye çıkarılmasını istedi. Ayrıca başlangıç fiyatlarının önceki dönemde gün öncesi piyasasında kaydedilen ağırlıklı ortalamanın en az %30 altında olması önerisinde bulundu.

İhale koşullarında değişiklikler önerildi

Önerilen diğer değişiklikler arasında ihalelerde asgari katılımcı sayısı şartının kaldırılması veya ikiye düşürülmesi, sözleşmelerin ifasına yönelik teminatların düzenlenmesi ve asgari lot büyüklüğünün 50-60 MW olarak belirlenmesi yer aldı.

Longobardo ayrıca AB'de enerji yoğun sektörlere sağlanan enerji destek önlemlerine dikkat çekerek Ukrayna sanayisinin benzer desteklerden yoksun olduğuna dikkat çekti. Sanayi tüketicilerinin elektriği birkaç ay önceden daha uygun ve öngörülebilir fiyatlarla satın alabilmesini sağlamak için ihale mekanizmasında kış aylarından önce değişiklik yapılması gerektiğini kaydetti.