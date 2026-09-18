Metinvest'in Zaporizhstal tesisi bir kez daha Rusya'nın hedefi oldu

Ukraynalı madenci ve çelik üreticisi Metinvest, Zaporizhstal çelik tesisinin 17 Eylül tarihinde bir kez daha Rusya'nın balistik füzelerinin hedefi haline geldiğini ve böylelikle bir ayı aşkın süre içerisinde tesise dördüncü kez saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre 17 Eylül sabahı erken saatlerde tesisin sanayi sahalarına isabet eden iki balistik füze mühendislik ve demir yolu altyapısında ciddi hasara yol açtı. Saldırıda hayatını kaybeden olmazken, bir çalışan şarapnel yaraları ve beyin sarsıntısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Metinvest Operasyon Direktörü Oleksandr Myronenko, Ağustos ayından bu yana Zaporizhstal'e toplam 17 balistik füzenin isabet ettiğine dikkat çekti. Faaliyetleri durdurulmuş olan tesise yönelik tekrarlanan saldırıların onarım ve faaliyetlerin yeniden başlatılmasına yönelik çalışmaları sekteye uğrattığını ifade etti.

Ana ekipmanlar ve demir yolu altyapısı ciddi hasar gördü

Metinvest, son saldırının tesisin ana teknolojik ve yardımcı ekipmanlarında, üretim binalarında ve demir yolu altyapısında ciddi hasara yol açtığını vurguladı. İncelemelerin yapılabilmesi ve hasarın daha ayrıntılı değerlendirilebilmesi için temizlik çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Zaporizhstal, 11 Ağustos tarihinde ana üretim ve yardımcı ekipmanlarının, altyapısının ve enerji sisteminin hasar gördüğü ve üretim zincirlerinin kesintiye uğradığı saldırıdan bu yana faaliyet göstermiyor. Metinvest, söz konusu saldırıda sekiz çalışanın hayatını kaybettiğini ve 28 çalışanın yaralandığını bildirmişti.

27 Ağustos ve 12 Eylül'de de saldırılar düzenlendi

Tesis daha sonra 27 Ağustos tarihinde yeniden saldırıya uğramış olsa da olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmamıştı. 12 Eylül tarihinde gerçekleştirilen bir önceki saldırıda ise tesisin yüksek fırın ve çelik üretim faaliyetleri, enerji tesisleri, şebekeleri ve lojistik altyapısı hasar görmüştü ve dört çalışan yaralanmıştı.

Metinvest, tekrarlanan saldırılara rağmen mevcut önceliğinin Zaporizhstal'i, çalışanlarını ve üretim kapasitesini korumak ve tesisin yeniden faaliyete geçirilmesi için gerekli koşulları sürdürmek olduğunu vurguladı.