Ukrayna'nın toplam çelik ihracatı 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde %11,5 düştü

Ukrayna Çelik Birliği Ukrmetallurgprom tarafından yayımlanan verilere göre bu yılın Ocak-Ağustos döneminde toplam çelik üretimi bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 4,26 milyon mt'a kıyasla 3,59 milyon mt seviyesinde yer aldı. Toplam çelik üretiminin yaklaşık 2,20 milyon mt'u veya %61,2'si ihraç edilirken, 1,40 milyon mt'u veya %38,8'i iç piyasada tüketildi. 2025 yılının Ocak-Ağustos dönemine bakıldığında toplam üretimin 2,48 milyon mt'u veya %58,3'ü dış ve 1,78 milyon mt'u veya %41,7'si iç piyasalara sevk edilmişti. Böylelikle toplam çelik ihracatı yıllık %11,5 düşerken, toplam yerel çelik satışları ise yıllık %21,4 azalmış oldu.

Yassı mamul ihracatı söz konusu dönemde yıllık %11,8 düşüşle 971.000 mt seviyesinde yer alırken, yarı mamul ihracatı yıllık %13,3 artışla 910.000 mt ve uzun mamul ihracatı da yıllık %45,4 azalarak 315.000 mt seviyelerinde kaydedildi.

Yılın ilk sekiz ayında toplam ihracatta yarı mamullerin payı, 2025 yılının Ocak-Ağustos döneminde kaydedilen %32,37'ye kıyasla %41,44 seviyesinde yer alırken, yassı mamullerin payı da %44,38'e kıyasla %44,22 seviyesinde yer aldı. Ayrıca toplam ihracatta uzun mamullerin payı ise bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen %23,26'ya kıyasla %14,34 seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Ağustos döneminde yerel çelik tüketimi yıllık %9,6 düşüşle 2,55 milyon mt seviyesine geriledi ve tüketimin 1,15 milyon mt'u veya %45,21'i ithalat yoluyla karşılandı. 2025 yılının aynı döneminde yerel tüketim 2,82 milyon mt seviyesinde yer almıştı ve tüketimin 1,04 milyon mt'u veya %37'si ithalat ile karşılanmıştı.

Söz konusu dönemde Ukrayna'nın toplam çelik ithalatı yıllık %10,4 artışla 1,15 milyon mt seviyesine yükseldi. Özellikle Ukrayna yıllık %6,9 artışla 782.000 mt yassı mamul ithal ederken, uzun mamul ithalatı 2025 yılının Ocak-Ağustos dönemine kıyasla %36,8 artışla 299.000 mt ve yarı mamul ithalatı da 92.000 mt'a kıyasla 70.000 mt seviyelerinde kaydedildi.

Öte yandan toplam ithalatta yassı mamullerin payı, 2025 yılının ilk sekiz ayında kaydedilen %70,24'e kıyasla %67,98 seviyesinde yer alırken, uzun mamullerin payı da bir önceki yıl kaydedilen %20,96'ya kıyasla %25,97 seviyesinde yer aldı.

Başlıca ihracat pazarları 2026 yılının Ocak-Ağustos döneminde %82,3 ile AB-27 ülkeleri, %9,1 ile diğer Avrupa ülkeleri ve %6,7 ile BDT olurken, Ukrayna'nın ithalat yaptığı başlıca rotalar ise %49 ile diğer Avrupa ülkeleri, %26,1 ile Asya ve %16,8 ile AB-27 ülkeleri olarak kayıtlara geçti.