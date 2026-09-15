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Ukrayna'nın toplam çelik ihracatı 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde %11,5 düştü

Salı, 15 Eylül 2026 14:37:39 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukrayna Çelik Birliği Ukrmetallurgprom tarafından yayımlanan verilere göre bu yılın Ocak-Ağustos döneminde toplam çelik üretimi bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 4,26 milyon mt'a kıyasla 3,59 milyon mt seviyesinde yer aldı. Toplam çelik üretiminin yaklaşık 2,20 milyon mt'u veya %61,2'si ihraç edilirken, 1,40 milyon mt'u veya %38,8'i iç piyasada tüketildi. 2025 yılının Ocak-Ağustos dönemine bakıldığında toplam üretimin 2,48 milyon mt'u veya %58,3'ü dış ve 1,78 milyon mt'u veya %41,7'si iç piyasalara sevk edilmişti. Böylelikle toplam çelik ihracatı yıllık %11,5 düşerken, toplam yerel çelik satışları ise yıllık %21,4 azalmış oldu.

Yassı mamul ihracatı söz konusu dönemde yıllık %11,8 düşüşle 971.000 mt seviyesinde yer alırken, yarı mamul ihracatı yıllık %13,3 artışla 910.000 mt ve uzun mamul ihracatı da yıllık %45,4 azalarak 315.000 mt seviyelerinde kaydedildi.

Yılın ilk sekiz ayında toplam ihracatta yarı mamullerin payı, 2025 yılının Ocak-Ağustos döneminde kaydedilen %32,37'ye kıyasla %41,44 seviyesinde yer alırken, yassı mamullerin payı da %44,38'e kıyasla %44,22 seviyesinde yer aldı. Ayrıca toplam ihracatta uzun mamullerin payı ise bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen %23,26'ya kıyasla %14,34 seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Ağustos döneminde yerel çelik tüketimi yıllık %9,6 düşüşle 2,55 milyon mt seviyesine geriledi ve tüketimin 1,15 milyon mt'u veya %45,21'i ithalat yoluyla karşılandı. 2025 yılının aynı döneminde yerel tüketim 2,82 milyon mt seviyesinde yer almıştı ve tüketimin 1,04 milyon mt'u veya %37'si ithalat ile karşılanmıştı.

Söz konusu dönemde Ukrayna'nın toplam çelik ithalatı yıllık %10,4 artışla 1,15 milyon mt seviyesine yükseldi. Özellikle Ukrayna yıllık %6,9 artışla 782.000 mt yassı mamul ithal ederken, uzun mamul ithalatı 2025 yılının Ocak-Ağustos dönemine kıyasla %36,8 artışla 299.000 mt ve yarı mamul ithalatı da 92.000 mt'a kıyasla 70.000 mt seviyelerinde kaydedildi.

Öte yandan toplam ithalatta yassı mamullerin payı, 2025 yılının ilk sekiz ayında kaydedilen %70,24'e kıyasla %67,98 seviyesinde yer alırken, uzun mamullerin payı da bir önceki yıl kaydedilen %20,96'ya kıyasla %25,97 seviyesinde yer aldı.

Başlıca ihracat pazarları 2026 yılının Ocak-Ağustos döneminde %82,3 ile AB-27 ülkeleri, %9,1 ile diğer Avrupa ülkeleri ve %6,7 ile BDT olurken, Ukrayna'nın ithalat yaptığı başlıca rotalar ise %49 ile diğer Avrupa ülkeleri, %26,1 ile Asya ve %16,8 ile AB-27 ülkeleri olarak kayıtlara geçti.

Etiketler: Ukrayna BDT Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 
ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.

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