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Rusya'nın yeni füze saldırısı Metinvest'in Kametstal tesisine hasar verdi, üretim tamamen durdu

Pazartesi, 07 Eylül 2026 12:31:35 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukraynalı çelik üreticisi Metinvest, Kamianske'de bulunan Kametstal çelik tesisinin 5 Eylül gecesi Rusya'nın balistik füze saldırısına uğradığını, saldırı sonucunda beş kişinin hayatını kaybettiğini ve dört kişinin yaralandığını ve tesiste üretimin tamamen durdurulduğunu duyurdu.

Şirket, hava saldırısı alarmının verilmesinden yalnızca birkaç dakika sonra füze saldırısı gerçekleştiği için tüm çalışanların zamanında sığınaklara ulaşamadığını dile getirdi. Saldırıda Kametstal'ın dört çalışanı ve taşeron firmalardan birinin bir çalışanı hayatını kaybederken, yaralanan diğer dört çalışanın ise tedavi altına alındığını bildirdi.

Sinter üretim tesisleri ve altyapı hasar gördü

Füze saldırısının tesisin sinter üretim ünitelerinin yanı sıra enerji ve ulaşım altyapısına da hasar vererek tüm üretim süreçlerinin tamamen durmasına neden olduğu vurgulandı. Metinvest Operasyon Direktörü Oleksandr Myronenko, Kametstal sahasında herhangi bir askeri hedef ve ekipman bulunmadığını veya askeri üretim gerçekleştirilmediğini ve tesisin yalnızca sivil amaçlarla demir ve çelik ürettiğini söyledi.

Acil durum sonrası onarım çalışmalarının halen devam ettiği ifade edildi. Enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından uzmanların, hasarın boyutunu tam olarak belirlemek ve faaliyetlerin yeniden başlatılması için gereken adımları değerlendirmek üzere etkilenen ekipman ve altyapıyı inceleyeceği ancak üretimin ne zaman yeniden başlayacağının henüz bilinmediği aktarıldı.

SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere Metinvest'in Zaporizhzhia'daki Zaporizhstal çelik tesisi, 11 Ağustos ve 27 Ağustos tarihlerinde Rusya tarafından gerçekleştirilen art arda iki füze saldırısının ardından faaliyetlerini durdurmuştu. Üretim duruşunun Ukrayna'nın pik demir ve yassı mamul ihracatını, özellikle ABD'ye pik demir ve Avrupa'ya nihai mamul sevkiyatlarını önemli ölçüde etkilemesinin beklendiği bildirilmişti.

Dnipro Metallurgical Plant de 5 Eylül'de saldırıya uğradı

Öte yandan Rus güçlerinin 5 Eylül gecesi DCH Group'un bağlı kuruluşu uzun mamul ve ray üreticisi Dnipro Metallurgical Plant'e (DMZ) de füze saldırısı düzenlediği öğrenildi.

DMZ tarafından yapılan açıklamaya göre çalışanlar saldırıdan önce sığınaklara ulaşırken, herhangi bir can kaybı veya yaralanan olmadı. Dnipro tesisindeki endüstriyel ve idari tesisler hasar görürken, hasarın boyutunun halen değerlendirildiği, aynı zamanda acil durum ekipleri ve polisin sahadaki çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Etiketler: Ukrayna BDT Çelik Üretimi Metinvest Dnipro Metallurgical Plant (DMZ) 
ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.

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