Zaporizhstal ve ArcelorMittal Kryvyi Rih yeniden Rusya'nın hedefi oldu, Ukrayna'nın çelik üretimi sekteye uğradı

Şirketler tarafından yapılan açıklamalara göre Rusya'nın füze saldırıları Ukrayna'nın en büyük çelik üreticilerinden Zaporizhstal ve ArcelorMittal Kryvyi Rih'in tesislerini vurarak can kayıplarına ve üretim tesislerinde ciddi hasara yol açtı.

Zaporizhstal bir ay içinde üçüncü kez balistik füze saldırısına uğradı

12 Eylül gecesi dört balistik füze Metinvest'e bağlı Zaporizhstal tesisini vururken, saldırı sonucunda dört çalışan yaralandı ve yüksek fırın ile açık fırın tesislerindeki ana ve yardımcı ekipmanlar hasar gördü. Tesisin enerji sistemleri, iç şebekeleri ve lojistik altyapısı da saldırıdan etkilendi.

Metinvest hasarın boyutunun henüz tam olarak belirlenemediğini ancak ilk değerlendirmelere göre kritik seviyede olduğunu açıkladı. Yaralanan çalışanlardan biri tesiste tedavi edilirken, orta derecede yaralanan diğer üç çalışan hastaneye kaldırıldı.

Son saldırı, 11 Ağustos ve 27 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen saldırıların ardından Zaporizhstal'in bir ay içinde maruz kaldığı üçüncü balistik füze saldırısı oldu. Önceki saldırılar nedeniyle üretimin durdurulduğu tesiste çalışanların sayısı da önemli ölçüde azaltılmıştı. Metinvest'e göre üretimin devre dışı olması nedeniyle şu anda bir acil durum riski bulunmuyor. Saldırının yarattığı zararı giderme çalışmaları ve hasar gören tesislerdeki incelemeler devam ediyor.

ArcelorMittal Kryvyi Rih'de iki taşeron çalışan hayatını kaybetti

Aynı gece ArcelorMittal Kryvyi Rih'in tesisi bir Rus füzesi tarafından hedef alınırken, saldırıda taşeron şirketlerin iki çalışanı hayatını kaybetti ve tesisin iki çalışanı yaralandı. Çelik tesisindeki üretim ve yardımcı birimlerin hasar görmesi üzerine acil durum müdahale planı devreye alındı. İtfaiye ekipleri, arama kurtarma görevlileri, sağlık personeli ve iş güvenliği uzmanları olay yerine sevk edilirken, yaralanan çalışanlar Kryvyi Rih'deki sağlık kuruluşlarına kaldırıldı.

ArcelorMittal Kryvyi Rih, uzmanların hasarın boyutunu değerlendirdiğini ve saldırıdan etkilenen tesislerin ne zaman üretime dönebileceği konusunda çalıştığını belirtti. Saldırının üretim tonajları üzerindeki etkisine ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Bu yıl Ağustos ayında düzenlenen bir füze saldırısında yine aynı tesiste üç kişi hayatını kaybetmiş, 18 kişi yaralanmış, enerji ve yüksek fırın tesislerindeki kritik birimler hasar görmüş ve üretim süreçleri kısmen durmuştu.

Tekrarlanan saldırılar Ukrayna çelik sektörü üzerindeki baskıyı artırıyor

Son saldırılar güvenlik riskleri, lojistikteki aksamalar, yüksek enerji maliyetleri ve üretim tesisleriyle enerji altyapısında tekrarlanan hasarlarla karşı karşıya olan Ukrayna çelik sektöründeki operasyonel belirsizliği daha da artırdı. Tesislerin yeniden üretime başlama takvimi ve saldırıların çelik arzı üzerindeki olası etkisi her iki tesiste yapılacak nihai hasar değerlendirmeleri sonucunda belirlenecek.