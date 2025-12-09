 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Ukrayna’nın...

Ukrayna’nın pik demir üretimi 2025’in Ocak-Kasım döneminde %10,2 arttı

Salı, 09 Aralık 2025 10:15:56 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukrayna Çelik Birliği Ukrmetallurgprom tarafından yayımlanan verilere göre pik demir üretimi bu yılın Kasım ayında aylık %1,8 ve yıllık %29,7 artışla 704.300 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda ham çelik üretimi aylık %1,1 düşüşle ve yıllık %18,5 artışla 641.100 mt seviyesinde yer alırken, nihai mamul üretimi bir önceki aya kıyasla %10,3 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %23,5 yükselerek 589.100 mt seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan bu yılın Ocak-Kasım döneminde Ukrayna yıllık %10,2 artışla 7,20 milyon mt pik demir üretirken, ham çelik üretimi yıllık %6,9 artışla 6,81 milyon mt ve nihai mamul üretimi de yıllık %3,9 artışla 5,97 milyon mt seviyelerine çıktı.


Etiketler: Ukrayna BDT Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Kametstal 1 No’lu sürekli döküm makinesinin yeniden inşasını tamamladı

08 Ara | Çelik Haberler

Ukraynalı Interpipe Almanya’daki yeni köprü projesi için yapısal boru tedarik etti

05 Ara | Çelik Haberler

Ukraynalı Zaporizhstal’in ham çelik üretimi 2025’in Ocak-Kasım döneminde %10,9 arttı

02 Ara | Çelik Haberler

Voestalpine Ukrayna’daki demir yolu yenileme çalışmalarına ray tedarik edecek

26 Kas | Çelik Haberler

Zaporizhstal’ın 8 milyon $ değerindeki onarım programı sona erdi

19 Kas | Çelik Haberler

Ukraynalı Zaporizhkoks 2 No’lu istifleme birimini yeniledi

14 Kas | Çelik Haberler

Ukrayna’nın toplam çelik ihracatı 2025’in Ocak-Ekim döneminde %9,9 azaldı

13 Kas | Çelik Haberler

Metinvest’in çelik, pik demir ve kütük üretimi üçüncü çeyrekte arttı, nihai mamul üretimi düştü

12 Kas | Çelik Haberler

Ukrayna’nın pik demir üretimi 2025’in Ocak-Ekim döneminde %8,4 yükseldi

10 Kas | Çelik Haberler

Metinvest: SKDM Ukrayna ekonomisine ciddi darbe vurabilir

10 Kas | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis