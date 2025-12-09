Ukrayna’nın pik demir üretimi 2025’in Ocak-Kasım döneminde %10,2 arttı

Ukrayna Çelik Birliği Ukrmetallurgprom tarafından yayımlanan verilere göre pik demir üretimi bu yılın Kasım ayında aylık %1,8 ve yıllık %29,7 artışla 704.300 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda ham çelik üretimi aylık %1,1 düşüşle ve yıllık %18,5 artışla 641.100 mt seviyesinde yer alırken, nihai mamul üretimi bir önceki aya kıyasla %10,3 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %23,5 yükselerek 589.100 mt seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan bu yılın Ocak-Kasım döneminde Ukrayna yıllık %10,2 artışla 7,20 milyon mt pik demir üretirken, ham çelik üretimi yıllık %6,9 artışla 6,81 milyon mt ve nihai mamul üretimi de yıllık %3,9 artışla 5,97 milyon mt seviyelerine çıktı.