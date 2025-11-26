Voestalpine Ukrayna’daki demir yolu yenileme çalışmalarına ray tedarik edecek

Ukrayna Demir Yolları, Avusturyalı çelik üreticisi Voestalpine’in iştiraki olan Voestalpine Railway Systems ile ilave 10.000 mt demir yolu rayı tedariki için yeni bir satın alma anlaşması imzaladığını açıkladı. Yeni sipariş edilen rayların mevcut teslimatların tamamlanmasının ardından, tahmini olarak 2026’nın Mayıs ayında sevk edilmeye başlaması bekleniyor.

Söz konusu yatırım, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından Ukrayna Demir Yolları Acil Destek programı kapsamında finanse edilecek. Bu yeni anlaşmayla birlikte toplam ray tedarik hacminin yaklaşık 46.000 mt’a ulaşacağı ve ülke genelinde 358 km’lik demir yolu hattının inşa edilmesi veya onarılmasına destek verileceği söyleniyor.

Ukrayna Demir Yolları’na göre yapılan anlaşma büyük çaplı onarımların tamamlanmasını, tren işletme hızlarının artırılmasını ve ulusal demir yolu ağının genel kapasitesinin genişlemesini sağlayacak.