Zaporizhstal’ın 8 milyon $ değerindeki onarım programı sona erdi

Ukrayna merkezli Metinvest Holding’in bağlı kuruluşu Zaporizhstal Iron Steel Works, işletmenin ana üretim ekipmanlarını kapsayan ve 370 milyon UAH (8 milyon $) yatırım yaptığı geniş ölçekli onarım programını tamamladığını açıkladı.

Onarım çalışmaları kapsamında tesisteki 3 No’lu yüksek fırın ve fırının gaz temizleme sistemi, dökümhanesindeki havalandırma sistemleri, Siemens-Martin ocağı ve sıcak haddehanede onarım çalışmaları gerçekleştirildi. Bununla birlikte 1150 No’lu slab haddehanesi ve BTLS-1680 haddehanesinde de bakım yapıldı.

Zaporizhstal, ana ekipmanlarındaki onarımların haricinde termal enerji santralinde de 75 milyon UAH (1,78 milyon $) yatırım yapacağı bir çalışma başlatacağını bildirdi.