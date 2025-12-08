Kametstal 1 No’lu sürekli döküm makinesinin yeniden inşasını tamamladı

Ukraynalı madenci ve çelik üreticisi Metinvest’in bağlı kuruluşu Kametstal Iron and Steel Works, 2025 yılı yatırım programı kapsamında 1 No’lu sürekli döküm makinesinin yeniden inşasını tamamladığını açıkladı. Yatırım projesinin ikinci aşamasının sonuçlanmasının ardından çekme-düzleştirme ünitelerine ait başlıca ekipman yenilenerek kütüğün stabil hareketi ve hassas kesim sağlandı.
Söz konusu yenileme çalışmaları, yüksek sıcaklıkların ekipman üzerinde yarattığı tahrip edici etkiler nedeniyle motor-redüktörlerin hizmet ömrünün kısalmasının önüne geçiyor. Yeni kurulan sistem, çekme-düzleştirme ünitelerinin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlıyor.
1 No’lu sürekli döküm makinesinin yeniden inşasının ikinci aşamasının ilave makine duruşu gerektirmeden gerçekleştirilmesi, tesisin hem yerel hem de Avrupa’daki müşterileri için ticari slab üretimini sürdürmesini sağladı.
Yeniden inşanın ikinci aşamasının ardından:
- stand motor-redüktörlerinin hizmet ömründe katlanarak artacak,
- slab kesiminde maksimum hassasiyet ve metal kayıplarının azaltılacak,
- çekme-düzleştirme işleminin optimize edilmesi sayesinde üst ve alt motor-redüktörlerin elektrik tüketiminde stabil döküm sırasında 1,2 kWh düşüş elde edilecek.