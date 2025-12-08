 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Kametstal...

Kametstal 1 No’lu sürekli döküm makinesinin yeniden inşasını tamamladı

Pazartesi, 08 Aralık 2025 12:02:37 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukraynalı madenci ve çelik üreticisi Metinvest’in bağlı kuruluşu Kametstal Iron and Steel Works, 2025 yılı yatırım programı kapsamında 1 No’lu sürekli döküm makinesinin yeniden inşasını tamamladığını açıkladı. Yatırım projesinin ikinci aşamasının sonuçlanmasının ardından çekme-düzleştirme ünitelerine ait başlıca ekipman yenilenerek kütüğün stabil hareketi ve hassas kesim sağlandı.

Söz konusu yenileme çalışmaları, yüksek sıcaklıkların ekipman üzerinde yarattığı tahrip edici etkiler nedeniyle motor-redüktörlerin hizmet ömrünün kısalmasının önüne geçiyor. Yeni kurulan sistem, çekme-düzleştirme ünitelerinin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlıyor.

1 No’lu sürekli döküm makinesinin yeniden inşasının ikinci aşamasının ilave makine duruşu gerektirmeden gerçekleştirilmesi, tesisin hem yerel hem de Avrupa’daki müşterileri için ticari slab üretimini sürdürmesini sağladı. 

Yeniden inşanın ikinci aşamasının ardından:

  • stand motor-redüktörlerinin hizmet ömründe katlanarak artacak,
  • slab kesiminde maksimum hassasiyet ve metal kayıplarının azaltılacak,
  • çekme-düzleştirme işleminin optimize edilmesi sayesinde üst ve alt motor-redüktörlerin elektrik tüketiminde stabil döküm sırasında 1,2 kWh düşüş elde edilecek.

Etiketler: Ukrayna BDT Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Ukraynalı Interpipe Almanya’daki yeni köprü projesi için yapısal boru tedarik etti

05 Ara | Çelik Haberler

Ukraynalı Zaporizhstal’in ham çelik üretimi 2025’in Ocak-Kasım döneminde %10,9 arttı

02 Ara | Çelik Haberler

Voestalpine Ukrayna’daki demir yolu yenileme çalışmalarına ray tedarik edecek

26 Kas | Çelik Haberler

Zaporizhstal’ın 8 milyon $ değerindeki onarım programı sona erdi

19 Kas | Çelik Haberler

Ukraynalı Zaporizhkoks 2 No’lu istifleme birimini yeniledi

14 Kas | Çelik Haberler

Ukrayna’nın toplam çelik ihracatı 2025’in Ocak-Ekim döneminde %9,9 azaldı

13 Kas | Çelik Haberler

Metinvest’in çelik, pik demir ve kütük üretimi üçüncü çeyrekte arttı, nihai mamul üretimi düştü

12 Kas | Çelik Haberler

Ukrayna’nın pik demir üretimi 2025’in Ocak-Ekim döneminde %8,4 yükseldi

10 Kas | Çelik Haberler

Metinvest: SKDM Ukrayna ekonomisine ciddi darbe vurabilir

10 Kas | Çelik Haberler

Ukraynalı Zaporizhstal’in ham çelik üretimi 2025’in Ocak-Ekim döneminde %10 artış kaydetti

05 Kas | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis