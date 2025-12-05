 |  Giriş 
Ukraynalı Interpipe Almanya’daki yeni köprü projesi için yapısal boru tedarik etti

Cuma, 05 Aralık 2025 11:25:50 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukraynalı çelik boru ve demir yolu tekerleği üreticisi Interpipe, Almanya’nın A143 koridorunda inşa edilen yeni bir otoyol köprüsü için 300 ton yapısal boru tedarik ederek Avrupa altyapı projelerindeki portföyünü genişlettiğini açıkladı. İnşası devam eden yeni köprü, Halle kenti yakınlarında Saale Nehri üzerinde yer alacak ve bölgedeki trafik akışını iyileştirmesi hedeflenen bir çevre yolunun parçasını oluşturacak.

Sevkiyat, 219 mm çapında, Avrupa standartlarına göre üretilmiş, dayanıklılık ve Almanya’nın inşaat gereklilikleriyle uyum sağlayan yapısal boruları içeriyor.

Interpipe Avrupa’daki büyük ölçekli altyapı projelerine yabancı değil. Şirket daha önce Slovakya’daki demir yolu köprüsü ve Türkiye’de İzmit Körfezi üzerindeki asma köprü için boru tedarik etmişti.

Interpipe’ın Avrupa Satış Müdürü Marcel Schmitz, “Avrupa Birliği’nin en büyük ekonomisi olan Almanya, güvenilir transit yollarına bağımlı. Ülkedeki demir yolu ve kara yolu köprülerinin çoğu 40-50 yıl önce inşa edildi ve kapsamlı yenileme veya yeniden yapım çalışmaları gerektiriyor. Bu kapsamda Almanya hükümetinin yol yenileme planı kapsamında projeler geliştiriliyor ve bunların bir kısmı Almanya’daki başlıca müşterilerimiz tarafından yürütülüyor. Ürünlerimizle bu projelerde yer almayı umuyoruz,” şeklinde konuştu.


Etiketler: Boru Borular Ukrayna BDT Çelik Üretimi Interpipe 

